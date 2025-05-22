https://ria.ru/20250522/izrail-2018376816.html
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.05.2025
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:16:00+03:00
2025-05-22T03:16:00+03:00
2025-05-22T03:16:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Военные призвали население следовать указаниям Командования тыла Израиля о защитных мерах.
https://ria.ru/20250521/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля