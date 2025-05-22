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Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.05.2025
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03:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/izrail-2018376816.html
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.05.2025
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:16:00+03:00
2025-05-22T03:16:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Военные призвали население следовать указаниям Командования тыла Израиля о защитных мерах.
https://ria.ru/20250521/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом.
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии.
В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Военные призвали население следовать указаниям Командования тыла Израиля о защитных мерах.
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