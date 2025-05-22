https://ria.ru/20250522/izrail-2018376816.html

Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена

Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена - РИА Новости, 22.05.2025

Израиль сообщил о пуске ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:16:00+03:00

2025-05-22T03:16:00+03:00

2025-05-22T03:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО работают над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении армии. В некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога. Военные призвали население следовать указаниям Командования тыла Израиля о защитных мерах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году