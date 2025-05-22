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"Убивают младенцев ради забавы". Союзник США перешел черту - РИА Новости, 22.05.2025
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08:00 22.05.2025 (обновлено: 08:05 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/izrail-2018259406.html
"Убивают младенцев ради забавы". Союзник США перешел черту
"Убивают младенцев ради забавы". Союзник США перешел черту - РИА Новости, 22.05.2025
"Убивают младенцев ради забавы". Союзник США перешел черту
Жертвами нового наступления Израиля в секторе Газа в ближайшее время могут стать 14 тысяч младенцев, если в регион вовремя не поступит гуманитарная помощь. Но... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:00:00+03:00
2025-05-22T08:05:00+03:00
в мире
биньямин нетаньяху
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909625934_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9229a4beb7fa39542e0c026c4031def.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Жертвами нового наступления Израиля в секторе Газа в ближайшее время могут стать 14 тысяч младенцев, если в регион вовремя не поступит гуманитарная помощь. Но власти игнорируют призывы правозащитников, оправдываясь борьбой с терроризмом. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Вопреки давлениюВ рамках операции "Колесницы Гидеона" армия намерена установить полный контроль над сектором Газа. Мирных жителей собираются выселить. Более подробно изложить свой план в ЦАХАЛ отказались.Биньямин Нетаньяху подчеркнул: основная цель прежняя — ликвидация радикальной группировки ХАМАС и освобождение заложников, захваченных 7 октября 2023-го. Тель-Авив этого добьется, несмотря на "политическое давление", заверил премьер-министр.В то же время поставки продовольствия в Газу, которых нет уже больше двух месяцев, восстановятся. "Нельзя допустить гуманитарной катастрофы. Иначе мы рискуем потерять международную поддержку и, как следствие, возможность довести войну до конца", — добавил глава государства.СМИ трактуют это как уступку Вашингтону, где очень недовольны возобновлением боевых действий. Тем не менее вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил визит в Израиль.В пресс-центре правительства Газы сообщили, что населению каждый день требуется до 500 грузовиков с гуманитарной помощью и не меньше 50 единиц транспорта с горючим. Под угрозой жизни 2,4 миллиона человек. Так, 19 мая в анклав пропустили только девять машин, 20-го — около ста.Гуманитарку раздают военные в специальных местах, чтобы не позволить ХАМАС завладеть продовольствием и топливом.Но в Израиле все равно недовольны. "Любая гуманитарная помощь, которая попадает в сектор Газа, подпитывает ХАМАС, а наши заложники по-прежнему томятся в туннелях. Премьер-министр совершил серьезную ошибку", — заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представитель партии "Еврейская сила", вышедшей из правящей коалиции из-за перемирия. Когда боевые действия возобновились, радикалы вернулись в правительство.С другой стороны, лидер партии "Демократы", бывший заместитель начальника Генштаба армии Яир Голан обвинил правительство в преступлениях против человечности: "Здравомыслящее государство не ведет войну против гражданского населения, не убивает младенцев ради забавы и не выселяет мирных жителей".Сбывается худшееО "Колесницах Гидеона" говорили давно. Это реакция на нежелание ХАМАС заключать сделку о завершении конфликта на условиях Израиля. В Вашингтоне недовольны такой непримиримостью союзника.Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф предлагал ХАМАС и Израилю новый проект соглашения, предусматривающий освобождение очередной партии заложников в обмен на 45-60 дней прекращения огня. Тель-Авив это отклонил.В первую ночь военной операции, 18 мая, Израиль нанес удары по трем ключевым больницам Газы. По данным Минздрава анклава, тогда погибли 130 человек, в том числе женщины и дети. В частности, в зоне поражения оказался палаточный лагерь для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге региона. В ЦАХАЛ настаивают, что ведут огонь только по объектам террористов.Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил 20 мая: в течение двух дней в секторе Газа "могут умереть 14 тысяч младенцев, если им вовремя не доставить гуманитарную помощь". Власти Канады, Великобритании и Франции призвали Тель-Авив немедленно прервать операцию, пригрозив санкциями."Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. &lt;…&gt; Если Израиль не прекратит наступление и не отменит ограничения на гуманитарную помощь, мы примем ответные меры", — говорится в совместном заявлении.Откликнулся и недавно избранный папа римский Лев XIV: "Ситуация все тревожнее. Я вновь обращаюсь с искренним призывом обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и прекратить военные действия, чтобы положить конец мучениям детей, пожилых и больных".Источник The Washington Post сообщил, что Вашингтон сильно давит на Тель-Авив в этом вопросе. "У Нетаньяху есть возможность остановить операцию — у него огромное большинство в Кнессете. Но у него нет политической воли", — сказал он изданию.Судный деньДиректор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Израиль не способен разгромить ХАМАС."В ХАМАС уже набрали порядка 25 тысяч бойцов. Этого вполне достаточно, чтобы оказать сопротивление ЦАХАЛ. Вместе с тем продолжение боевых действий может привести к тому, что в результате гуманитарной катастрофы мирные жители погибнут или покинут регион. В Израиле это прекрасно понимают, но не останавливают геноцид. ЦАХАЛ доломает все, что еще там осталось. Трамп пытался как-то помешать, но ему не хватило сил", — объяснил эксперт РИА Новости.Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов тоже не верит в уничтожение ХАМАС: эта организация слишком глубоко укоренилась в регионе."В конце концов при участии США и других посредников переговоры возобновятся, израильские солдаты выйдут из сектора Газа. Что касается планов Нетаньяху, то он, судя по всему, руководствуется личными мотивами. Прежде всего, ему грозит тюремное заключение по обвинению в коррупции. Пользуясь продлением военного положения, премьер максимально отдаляет судебный процесс. Кроме того, он сформировал правительство из правых радикалов, которые вообще не считают арабов людьми и хотят расчистить сопредельные территории", — отметил он в беседе с РИА Новости.Вместе с тем военные не поддерживают подобную политику, уточнил эксперт. В частности, генералы понимают, что одолеть ХАМАС и "Хезболлу" на поле боя невозможно. А проваленные операции развенчивают миф о непобедимости израильской армии.
https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html
https://ria.ru/20250118/izrail-1994198202.html
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в мире, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, стив уиткофф
В мире, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Стив Уиткофф
"Убивают младенцев ради забавы". Союзник США перешел черту

Политолог Багдасаров: Израиль понимает, что не сможет победить ХАМАС

© AP Photo / Hatem AliРазрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Hatem Ali
Разрушенный палестинский дом в Рафахе, сектор Газа
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Жертвами нового наступления Израиля в секторе Газа в ближайшее время могут стать 14 тысяч младенцев, если в регион вовремя не поступит гуманитарная помощь. Но власти игнорируют призывы правозащитников, оправдываясь борьбой с терроризмом. Что происходит на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Вопреки давлению

В рамках операции "Колесницы Гидеона" армия намерена установить полный контроль над сектором Газа. Мирных жителей собираются выселить. Более подробно изложить свой план в ЦАХАЛ отказались.
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
Биньямин Нетаньяху подчеркнул: основная цель прежняя — ликвидация радикальной группировки ХАМАС и освобождение заложников, захваченных 7 октября 2023-го. Тель-Авив этого добьется, несмотря на "политическое давление", заверил премьер-министр.
В то же время поставки продовольствия в Газу, которых нет уже больше двух месяцев, восстановятся. "Нельзя допустить гуманитарной катастрофы. Иначе мы рискуем потерять международную поддержку и, как следствие, возможность довести войну до конца", — добавил глава государства.
СМИ трактуют это как уступку Вашингтону, где очень недовольны возобновлением боевых действий. Тем не менее вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил визит в Израиль.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности
В пресс-центре правительства Газы сообщили, что населению каждый день требуется до 500 грузовиков с гуманитарной помощью и не меньше 50 единиц транспорта с горючим. Под угрозой жизни 2,4 миллиона человек. Так, 19 мая в анклав пропустили только девять машин, 20-го — около ста.
Гуманитарку раздают военные в специальных местах, чтобы не позволить ХАМАС завладеть продовольствием и топливом.
© AP Photo / Abdel Kareem HanaОсвобождение троих израильских заложников из сектора Газа
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа
Но в Израиле все равно недовольны. "Любая гуманитарная помощь, которая попадает в сектор Газа, подпитывает ХАМАС, а наши заложники по-прежнему томятся в туннелях. Премьер-министр совершил серьезную ошибку", — заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представитель партии "Еврейская сила", вышедшей из правящей коалиции из-за перемирия. Когда боевые действия возобновились, радикалы вернулись в правительство.
С другой стороны, лидер партии "Демократы", бывший заместитель начальника Генштаба армии Яир Голан обвинил правительство в преступлениях против человечности: "Здравомыслящее государство не ведет войну против гражданского населения, не убивает младенцев ради забавы и не выселяет мирных жителей".
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9 февраля, 08:00

Сбывается худшее

О "Колесницах Гидеона" говорили давно. Это реакция на нежелание ХАМАС заключать сделку о завершении конфликта на условиях Израиля. В Вашингтоне недовольны такой непримиримостью союзника.
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф предлагал ХАМАС и Израилю новый проект соглашения, предусматривающий освобождение очередной партии заложников в обмен на 45-60 дней прекращения огня. Тель-Авив это отклонил.
В первую ночь военной операции, 18 мая, Израиль нанес удары по трем ключевым больницам Газы. По данным Минздрава анклава, тогда погибли 130 человек, в том числе женщины и дети. В частности, в зоне поражения оказался палаточный лагерь для перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге региона. В ЦАХАЛ настаивают, что ведут огонь только по объектам террористов.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил 20 мая: в течение двух дней в секторе Газа "могут умереть 14 тысяч младенцев, если им вовремя не доставить гуманитарную помощь". Власти Канады, Великобритании и Франции призвали Тель-Авив немедленно прервать операцию, пригрозив санкциями.
"Уровень человеческих страданий в Газе невыносим. <…> Если Израиль не прекратит наступление и не отменит ограничения на гуманитарную помощь, мы примем ответные меры", — говорится в совместном заявлении.
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинские беженцы прибывают на север сектора Газа на фоне израильской военной операции
Палестинские беженцы прибывают на север сектора Газа на фоне израильской военной операции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинские беженцы прибывают на север сектора Газа на фоне израильской военной операции
Откликнулся и недавно избранный папа римский Лев XIV: "Ситуация все тревожнее. Я вновь обращаюсь с искренним призывом обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и прекратить военные действия, чтобы положить конец мучениям детей, пожилых и больных".
Источник The Washington Post сообщил, что Вашингтон сильно давит на Тель-Авив в этом вопросе. "У Нетаньяху есть возможность остановить операцию — у него огромное большинство в Кнессете. Но у него нет политической воли", — сказал он изданию.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Погибали напрасно". США заставили остановить спецоперацию
18 января, 08:00

Судный день

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что Израиль не способен разгромить ХАМАС.
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
"В ХАМАС уже набрали порядка 25 тысяч бойцов. Этого вполне достаточно, чтобы оказать сопротивление ЦАХАЛ. Вместе с тем продолжение боевых действий может привести к тому, что в результате гуманитарной катастрофы мирные жители погибнут или покинут регион. В Израиле это прекрасно понимают, но не останавливают геноцид. ЦАХАЛ доломает все, что еще там осталось. Трамп пытался как-то помешать, но ему не хватило сил", — объяснил эксперт РИА Новости.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов тоже не верит в уничтожение ХАМАС: эта организация слишком глубоко укоренилась в регионе.
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с сектором Газа
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с сектором Газа
"В конце концов при участии США и других посредников переговоры возобновятся, израильские солдаты выйдут из сектора Газа. Что касается планов Нетаньяху, то он, судя по всему, руководствуется личными мотивами. Прежде всего, ему грозит тюремное заключение по обвинению в коррупции. Пользуясь продлением военного положения, премьер максимально отдаляет судебный процесс. Кроме того, он сформировал правительство из правых радикалов, которые вообще не считают арабов людьми и хотят расчистить сопредельные территории", — отметил он в беседе с РИА Новости.
Вместе с тем военные не поддерживают подобную политику, уточнил эксперт. В частности, генералы понимают, что одолеть ХАМАС и "Хезболлу" на поле боя невозможно. А проваленные операции развенчивают миф о непобедимости израильской армии.
 
В миреБиньямин НетаньяхуХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСтив Уиткофф
 
 
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