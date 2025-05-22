Рейтинг@Mail.ru
Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/italiya-2018550279.html
Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине
Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине - РИА Новости, 22.05.2025
Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ранее в четверг обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине, РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T22:11:00+03:00
2025-05-22T22:11:00+03:00
в мире
украина
ватикан
россия
джорджа мелони
дональд трамп
метте фредериксен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg
РИМ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ранее в четверг обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине, и отметила доступность к содействию им Святого престола. "В эти дни мы находимся в постоянном контакте с различными европейскими лидерами, а также с США. Несколько часов назад я поговорила с президентом Трампом. Мы работаем над началом нового раунда переговоров, каждый вносит свой вклад. Очень ценна доступность Ватикана и Папы", - заявила Мелони по окончании встречи в Риме с премьером Дании Метте Фредериксен. "По словам Мелони, для переговоров на техническом уровне по Украине существуют разные варианты, для чего необходимо проверить их осуществимость и доступность действующих лиц. "Независимо от дат и мест, приоритетом являются серьезные переговоры, в которых все собеседники хотят продемонстрировать свою готовность к прогрессу и достичь прекращения огня и мира. Мы работаем со многими европейскими и американскими лидерами, чтобы начать переговоры на техническом уровне, а затем выйти на политический уровень, и я считаю, что поддержка Ватикана особенно ценна для этого", - сказала премьер Мелони. Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось.
https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html
украина
ватикан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_327:0:2940:1960_1920x0_80_0_0_b965bad207b12e269902444eceecb10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ватикан, россия, джорджа мелони, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Украина, Ватикан, Россия, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине

Мелони отметила доступность Ватикана и Папы к содействию по украинскому вопросу

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ранее в четверг обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине, и отметила доступность к содействию им Святого престола.
"В эти дни мы находимся в постоянном контакте с различными европейскими лидерами, а также с США. Несколько часов назад я поговорила с президентом Трампом. Мы работаем над началом нового раунда переговоров, каждый вносит свой вклад. Очень ценна доступность Ватикана и Папы", - заявила Мелони по окончании встречи в Риме с премьером Дании Метте Фредериксен.
"По словам Мелони, для переговоров на техническом уровне по Украине существуют разные варианты, для чего необходимо проверить их осуществимость и доступность действующих лиц.
"Независимо от дат и мест, приоритетом являются серьезные переговоры, в которых все собеседники хотят продемонстрировать свою готовность к прогрессу и достичь прекращения огня и мира. Мы работаем со многими европейскими и американскими лидерами, чтобы начать переговоры на техническом уровне, а затем выйти на политический уровень, и я считаю, что поддержка Ватикана особенно ценна для этого", - сказала премьер Мелони.
Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось.
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Кремле прокомментировали предложение Ватикана о переговорах с Украиной
21 мая, 13:07
 
В миреУкраинаВатиканРоссияДжорджа МелониДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала