Мелони обсудила с Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине
Мелони отметила доступность Ватикана и Папы к содействию по украинскому вопросу
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ранее в четверг обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине, и отметила доступность к содействию им Святого престола.
"В эти дни мы находимся в постоянном контакте с различными европейскими лидерами, а также с США. Несколько часов назад я поговорила с президентом Трампом. Мы работаем над началом нового раунда переговоров, каждый вносит свой вклад. Очень ценна доступность Ватикана и Папы", - заявила Мелони по окончании встречи в Риме с премьером Дании Метте Фредериксен.
"По словам Мелони, для переговоров на техническом уровне по Украине существуют разные варианты, для чего необходимо проверить их осуществимость и доступность действующих лиц.
"Независимо от дат и мест, приоритетом являются серьезные переговоры, в которых все собеседники хотят продемонстрировать свою готовность к прогрессу и достичь прекращения огня и мира. Мы работаем со многими европейскими и американскими лидерами, чтобы начать переговоры на техническом уровне, а затем выйти на политический уровень, и я считаю, что поддержка Ватикана особенно ценна для этого", - сказала премьер Мелони.
Ранее папа Римский Лев XIV в разговоре с Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Ватикана, заявил, что решение по месту дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось.