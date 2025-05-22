https://ria.ru/20250522/isk-2018384906.html

Аквакомплекс во Владивостоке, где рухнул потолок, подал иск к подрядчику

Аквакомплекс во Владивостоке, где рухнул потолок, подал иск к подрядчику - РИА Новости, 22.05.2025

Аквакомплекс во Владивостоке, где рухнул потолок, подал иск к подрядчику

Руководство водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в 2024 году на посетителей обрушились конструкции потолка, подал иск на 4,87 миллиона рублей к... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:46:00+03:00

2025-05-22T05:46:00+03:00

2025-05-22T05:46:00+03:00

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Руководство водного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где в 2024 году на посетителей обрушились конструкции потолка, подал иск на 4,87 миллиона рублей к подрядчику, устанавливавшему подвесную систему, сообщает Арбитражный суд Приморья. Вечером 1 августа 2024 года в комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них был госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших - двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина. После происшествия банный комплекс был закрыт. Он возобновил работу 7 сентября, компания сообщала, что демонтировала опасные потолки и дополнительно проверила все конструкции. Однако в октябре приставы по решению суда о запрете эксплуатации из-за нарушения норм пожарной безопасности опечатали здание. В апреле 2025 года комплекс сообщил, что устранил нарушения и готов вновь открыться. "Как следует из искового заявления, в июле 2021 года между ООО "Акватория" (истец, заказчик) и ИП Абубекировым М.А. (ответчик, подрядчик) был заключен договор подряда, в соответствии которым подрядчик обязался выполнить комплекс работ - монтаж потолков на объекте. Общая стоимость работ составила 6 801 273 рублей", - говорится в сообщении. В июле 2022 года стороны подписали акт выполненных работ, согласно которому подрядчик выполнил работы на сумму 4,87 миллиона рублей. В августе обрушилась подвесная потолочная системы реечного типа. После подрядчик осмотрел ее и сделал выводы о том, что крепежные элементы, в том числе усиленный подвес находятся в предаварийном состоянии из-за значительного повреждения коррозией, отмечает суд. Также при установке крепёжных элементов подрядчик не соблюдал требования технических регламентов производителя, добавляется в сообщении суда. "Как считает ООО "Акватория", результат выполненных работ имел скрытые дефекты, которые при обычной эксплуатации, в том числе и при визуальном осмотре, обнаружить не представилось возможным. Вследствие чего и произошло обрушение конструкции. Истец полагает, что ответчик обязан возместить убытки в размере 4 876 669 рублей, в связи с чем направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованием вернуть сумму убытков", - отмечает арбитраж. Судебное заседание назначено на 3 июня.

https://ria.ru/20250318/potolok-2005636362.html

https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993311029.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)