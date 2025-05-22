В Иркутске раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад
В Иркутске раскрыли убийство двух мужчин, совершенное в 2003 году
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Убийство двух мужчин, совершенное более 20 лет назад, раскрыто в Иркутске, подозреваемые арестованы, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В 2003 году тела двоих мужчин с множественными ножевыми ранениями обнаружили в Ленинском районе Иркутска. Тогда предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, так как не удалось установить лиц, совершивших преступление.
Расследование возобновили в мае текущего года. Следователями регионального СК и Криминалистического центра СК России повторно были проанализированы материалы уголовного дела, установлен и допрошен непосредственный свидетель произошедшего. При содействии полиции удалось установить причастность к совершению преступления двух мужчин, которые, по данным источника РИА Новости, являются гражданами Азербайджана. Местонахождение одного из фигурантов было установлено в Москве, второго – в Иркутске. Известно, что после убийства оба подозреваемых на время покинули Россию.
Причиной убийства стал малозначительный повод - местные жители сделали приезжим замечание, вызвав этим приступ агрессии. Нападавшие вытащили ножи и нанесли оппонентам удары в грудь и шею, от которых они скончались на месте преступления.
"По ходатайству следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело расследуется по статье убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений.