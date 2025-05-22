https://ria.ru/20250522/iri-2018524429.html

Лауреатов премии Института развития интернета наградят 5 июня в Москве

Лауреатов премии Института развития интернета наградят 5 июня в Москве - РИА Новости, 22.05.2025

Лауреатов премии Института развития интернета наградят 5 июня в Москве

В шорт-лист премии Института развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимого интернет-контента вошли 75 проектов, сообщают организаторы. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:43:00+03:00

2025-05-22T18:43:00+03:00

2025-05-22T18:43:00+03:00

москва

мосфильм

институт развития интернета

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В шорт-лист премии Института развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимого интернет-контента вошли 75 проектов, сообщают организаторы. Лауреаты премии в 22 номинациях будут объявлены на церемонии 5 июня в киноконцертном комплексе "Мосфильм". "Премия ИРИ растет и меняется вместе с запросами и интересами россиян. Награда вручается не просто за лучший контент в интернете, а за социально-значимые проекты. Люди хотят не хайпа, а честных историй, в которых они найдут близких для себя героев с понятными ценностями, которые помогут разобраться в текущих событиях и осмыслить происходящее. Неслучайно одна из главных тем проектов-финалистов в этом году — это СВО и вообще современные герои, защитники страны. А один из ярко представленных жанров — проекты для подростков, которые можно посмотреть со своими детьми", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "ИРИ" Алексея Гореславского. В числе основных номинациях премии: "Видеоролик до 3-х минут", "Документальный проект", "Игровой сериал более 30 минут", "Короткометражный проект", "Telegram–канал", "Спецпроект в интернет-СМИ", "Анимационный контент", "Игровой сериал до 30 минут", "Проект в вертикальном формате", "Non-scripted проект", "Вирусный контент", "Подкаст", "Блог", "Музыкальный трек", "Социальная интернет-акция". По традиции, на церемонии вручения премии ИРИ будут также названы победители в спецноминациях, среди которых – "Проект Года семьи", "Сила в правде", "Культурный код" и другие. "Экспертный совет премии ИРИ определил финалистов. Теперь дело за жюри — им предстоит проголосовать за лучших из лучших. Будем опираться на баланс между актуальностью и глубиной. И это будет непросто, учитывая, что к финишу пришли сильные работы, отражающие ключевые тренды индустрии. Но главное, что их объединяет — это то, что они все являются так называемым "теплым контентом", и говорят про доброе, справедливое и честное. Мы видим, что авторы научились упаковывать серьезные, важные и порой смелые вещи в удобные для них форматы и делать это так, чтобы нравилось зрителю, у которого сейчас просто колоссальный запрос на контент со смыслом", - сказал председатель Продюсерского совета ИРИ и жюри премии Тимур Вайнштейн, . Он отметил, что больше всего заявок в этом году пришло от документальных проектов — из года в год эта номинация лидирует. Также в лидерах — non-scripted проекты и видеоролики до 3-х минут.

https://ria.ru/20250416/putin-2011702553.html

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москва, мосфильм, институт развития интернета