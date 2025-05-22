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В Орловской области ограничили работу интернета - РИА Новости, 22.05.2025
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10:05 22.05.2025 (обновлено: 10:28 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/internet-2018410891.html
В Орловской области ограничили работу интернета
В Орловской области ограничили работу интернета - РИА Новости, 22.05.2025
В Орловской области ограничили работу интернета
Временные ограничения в работе интернета и услуг связи введены на территории Орловской области для обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:05:00+03:00
2025-05-22T10:28:00+03:00
орловская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения в работе интернета и услуг связи введены на территории Орловской области для обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Вражеские массированные атаки БПЛА на Орловскую область продолжаются... Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием – обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего", - написал Клычков.Он добавил, что доступ будет восстановлен в полном объеме, как только позволит оперативная обстановка.По данным губернатора, ночью над территорией региона было уничтожено более 20 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html
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орловская область, происшествия
Орловская область, Происшествия
В Орловской области ограничили работу интернета

В Орловской области ограничили работу интернета и услуг связи

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Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения в работе интернета и услуг связи введены на территории Орловской области для обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
«
"Вражеские массированные атаки БПЛА на Орловскую область продолжаются... Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием – обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего", - написал Клычков.
Он добавил, что доступ будет восстановлен в полном объеме, как только позволит оперативная обстановка.
По данным губернатора, ночью над территорией региона было уничтожено более 20 украинских беспилотников.
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