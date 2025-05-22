https://ria.ru/20250522/internet-2018410891.html

В Орловской области ограничили работу интернета

В Орловской области ограничили работу интернета - РИА Новости, 22.05.2025

В Орловской области ограничили работу интернета

Временные ограничения в работе интернета и услуг связи введены на территории Орловской области для обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:05:00+03:00

2025-05-22T10:05:00+03:00

2025-05-22T10:28:00+03:00

орловская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Временные ограничения в работе интернета и услуг связи введены на территории Орловской области для обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Вражеские массированные атаки БПЛА на Орловскую область продолжаются... Вооруженными силами Российской Федерации принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием – обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего", - написал Клычков.Он добавил, что доступ будет восстановлен в полном объеме, как только позволит оперативная обстановка.По данным губернатора, ночью над территорией региона было уничтожено более 20 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20250522/kamensk-2018384476.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, происшествия