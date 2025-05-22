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Депутаты народного собрания Ингушетии отправили генераторы для бойцов СВО - РИА Новости, 22.05.2025
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Надежные люди
 
17:58 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ingushetiya-2018513015.html
Депутаты народного собрания Ингушетии отправили генераторы для бойцов СВО
Депутаты народного собрания Ингушетии отправили генераторы для бойцов СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Депутаты народного собрания Ингушетии отправили генераторы для бойцов СВО
Депутаты народного собрания Ингушетии отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:58:00+03:00
2025-05-22T17:58:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента. "Депутаты народного собрания, члены фракции "Единая Россия" Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. В нее вошли генераторы, обеспечивающие работу электрического оборудования в местах проживания бойцов", - говорится в сообщении. Военнослужащие выразили благодарность депутатам, отметив, что на передовой ценят оказываемую помощь. "По поручению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и председателя парламента Ингушетии Магомета Тумгоева депутаты отправили в зону СВО десятки тонн гуманитарных грузов и оказывают помощь семьям военнослужащих, которые нуждаются в поддержке", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250521/vnedorozhniki-2018238815.html
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республика ингушетия, сво
Надежные люди, Республика Ингушетия, СВО
Депутаты народного собрания Ингушетии отправили генераторы для бойцов СВО

Депутаты народного собрания Ингушетии отправили партию гумпомощи в зону СВО

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального парламента.
"Депутаты народного собрания, члены фракции "Единая Россия" Бадрудин Олигов и Ахмед Костоев отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. В нее вошли генераторы, обеспечивающие работу электрического оборудования в местах проживания бойцов", - говорится в сообщении.
Военнослужащие выразили благодарность депутатам, отметив, что на передовой ценят оказываемую помощь.
"По поручению главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и председателя парламента Ингушетии Магомета Тумгоева депутаты отправили в зону СВО десятки тонн гуманитарных грузов и оказывают помощь семьям военнослужащих, которые нуждаются в поддержке", - добавили в пресс-службе.
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