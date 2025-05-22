Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/husity-2018474544.html
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.05.2025
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:14:00+03:00
2025-05-22T15:14:00+03:00
в мире
израиль
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg
ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. "Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah. По их данным, операция вынудила самолеты, направлявшиеся в аэропорт, вернуться в пункты назначения. "Мы работаем над тем, чтобы удвоить наши возможности и расширить операции по поддержке сектора Газа, начиная с запрета на воздушное движение в аэропорту Лода (Бен-Гурион)", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов.
https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6b294c4f6d232fadf57a2c91471859cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
"Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.
По их данным, операция вынудила самолеты, направлявшиеся в аэропорт, вернуться в пункты назначения.
"Мы работаем над тем, чтобы удвоить наши возможности и расширить операции по поддержке сектора Газа, начиная с запрета на воздушное движение в аэропорту Лода (Бен-Гурион)", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов.
Обстановка возле аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля
4 мая, 22:55
 
В миреИзраильЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала