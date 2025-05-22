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Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.05.2025

Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:14:00+03:00

2025-05-22T15:14:00+03:00

2025-05-22T15:14:00+03:00

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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. "Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah. По их данным, операция вынудила самолеты, направлявшиеся в аэропорт, вернуться в пункты назначения. "Мы работаем над тем, чтобы удвоить наши возможности и расширить операции по поддержке сектора Газа, начиная с запрета на воздушное движение в аэропорту Лода (Бен-Гурион)", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов.

https://ria.ru/20250504/izrail-2014936706.html

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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году