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Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион - РИА Новости, 22.05.2025
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:14:00+03:00
2025-05-22T15:14:00+03:00
2025-05-22T15:14:00+03:00
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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. "Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah. По их данным, операция вынудила самолеты, направлявшиеся в аэропорт, вернуться в пункты назначения. "Мы работаем над тем, чтобы удвоить наши возможности и расширить операции по поддержке сектора Газа, начиная с запрета на воздушное движение в аэропорту Лода (Бен-Гурион)", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов.
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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион
Хуситы заявили о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) усилило обстрелы Израиля, объявив о второй за день атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
"Мы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты... Это уже вторая операция за несколько часов", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала Al Masirah.
По их данным, операция вынудила самолеты, направлявшиеся в аэропорт, вернуться в пункты назначения.
"Мы работаем над тем, чтобы удвоить наши возможности и расширить операции по поддержке сектора Газа, начиная с запрета на воздушное движение в аэропорту Лода (Бен-Гурион)", - отмечается в заявлении вооруженных сил хуситов.