Рейтинг@Mail.ru
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 22.05.2025 (обновлено: 12:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/granitsy-2018308648.html
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России - РИА Новости, 22.05.2025
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России
В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:00:00+03:00
2025-05-22T12:25:00+03:00
инфографика
россия
госдума рф
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018305379_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8586a2b5aff0dd87e2d3e53f587d0345.png
В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным спискам на всей территории страны, а еще половина — по одномандатным округам (их 225). Согласно действующему законодательству, схема одномандатных избирательных округов утверждается сроком на 10 лет. В 2025 году истек срок действия предыдущей — от 2015 года.При составлении новой схемы в 2025 году были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет, — в частности, воссоединение с Россией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика — три округа, Луганская Народная Республика — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу.Избиратели, проживающие за рубежом, более не приписываются к одномандатным избирательным округам. После того, как в 2023 году была принята поправка в закон №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", они голосуют исключительно по единому округу.Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года.Как менялись границы одномандатных округов с 1993 по 2025 годы и какими факторами это было обусловлено — смотрите в инфографике РИА Новости, подготовленной совместно с ЦИК России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018305379_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1dfa33627ce6a630338beccf4318b669.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, цик рф, инфографика
Инфографика, Россия, Госдума РФ, ЦИК РФ
Инфографика

Как менялись границы одномандатных избирательных округов России

Читать ria.ru в
Дзен
В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным спискам на всей территории страны, а еще половина — по одномандатным округам (их 225).
Согласно действующему законодательству, схема одномандатных избирательных округов утверждается сроком на 10 лет. В 2025 году истек срок действия предыдущей — от 2015 года.
При составлении новой схемы в 2025 году были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет, — в частности, воссоединение с Россией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика — три округа, Луганская Народная Республика — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу.
Избиратели, проживающие за рубежом, более не приписываются к одномандатным избирательным округам. После того, как в 2023 году была принята поправка в закон №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", они голосуют исключительно по единому округу.
Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года.
Как менялись границы одномандатных округов с 1993 по 2025 годы и какими факторами это было обусловлено — смотрите в инфографике РИА Новости, подготовленной совместно с ЦИК России.
 
ИнфографикаРоссияГосдума РФЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала