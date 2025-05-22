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Как менялись границы одномандатных избирательных округов России
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России - РИА Новости, 22.05.2025
Как менялись границы одномандатных избирательных округов России
В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:00:00+03:00
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В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным спискам на всей территории страны, а еще половина — по одномандатным округам (их 225). Согласно действующему законодательству, схема одномандатных избирательных округов утверждается сроком на 10 лет. В 2025 году истек срок действия предыдущей — от 2015 года.При составлении новой схемы в 2025 году были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет, — в частности, воссоединение с Россией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика — три округа, Луганская Народная Республика — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу.Избиратели, проживающие за рубежом, более не приписываются к одномандатным избирательным округам. После того, как в 2023 году была принята поправка в закон №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", они голосуют исключительно по единому округу.Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года.Как менялись границы одномандатных округов с 1993 по 2025 годы и какими факторами это было обусловлено — смотрите в инфографике РИА Новости, подготовленной совместно с ЦИК России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, цик рф, инфографика
Инфографика, Россия, Госдума РФ, ЦИК РФ
В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным спискам на всей территории страны, а еще половина — по одномандатным округам (их 225).
Согласно действующему законодательству, схема одномандатных избирательных округов утверждается сроком на 10 лет. В 2025 году истек срок действия предыдущей — от 2015 года.
При составлении новой схемы в 2025 году были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет, — в частности, воссоединение с Россией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика — три округа, Луганская Народная Республика — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу.
Избиратели, проживающие за рубежом, более не приписываются к одномандатным избирательным округам. После того, как в 2023 году была принята поправка в закон №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", они голосуют исключительно по единому округу.
Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года.
Как менялись границы одномандатных округов с 1993 по 2025 годы и какими факторами это было обусловлено — смотрите в инфографике РИА Новости, подготовленной совместно с ЦИК России.