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Как менялись границы одномандатных избирательных округов России

Как менялись границы одномандатных избирательных округов России - РИА Новости, 22.05.2025

Как менялись границы одномандатных избирательных округов России

В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным... РИА Новости, 22.05.2025

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В 1993 году состоялись первые в современной истории России выборы в Государственную Думу. Сегодня половина из 450 депутатов Госдумы избирается по партийным спискам на всей территории страны, а еще половина — по одномандатным округам (их 225). Согласно действующему законодательству, схема одномандатных избирательных округов утверждается сроком на 10 лет. В 2025 году истек срок действия предыдущей — от 2015 года.При составлении новой схемы в 2025 году были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет, — в частности, воссоединение с Россией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика — три округа, Луганская Народная Республика — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу.Избиратели, проживающие за рубежом, более не приписываются к одномандатным избирательным округам. После того, как в 2023 году была принята поправка в закон №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", они голосуют исключительно по единому округу.Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года.Как менялись границы одномандатных округов с 1993 по 2025 годы и какими факторами это было обусловлено — смотрите в инфографике РИА Новости, подготовленной совместно с ЦИК России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, госдума рф, цик рф, инфографика