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Комплекс LesArt Resort в Подмосковье перешел под управление Vizant

Комплекс LesArt Resort в Подмосковье перешел под управление Vizant - РИА Новости, 22.05.2025

Комплекс LesArt Resort в Подмосковье перешел под управление Vizant

Лидер рынка загородного отдыха в Московской области LesArt Resort стал восьмым активом компании. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:41:00+03:00

2025-05-22T11:41:00+03:00

2025-05-22T12:52:00+03:00

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер рынка загородного отдыха в Московской области LesArt Resort стал восьмым активом компании.Отель категории 4 звезды расположен в экологически чистой лесной зоне – в Рузском районе Московской области. Комплекс, возведенный в 2013 году, состоит из нескольких гостиничных корпусов на 300 номеров различной категории. Кроме того, номерной фонд составляют также таунхаусы и коттеджи площадью больше 100 кв. м. каждый. Только за прошлый год LesArt Resort принял порядка 90 000 гостей. "Мы сохраним концепцию отеля — семейный отдых, которую будем развивать и совершенствовать. Также мы обсуждаем вопрос расширения комплекса с увеличением инфраструктуры и номерного фонда", — поделилась генеральный директор управляющей компании VIZANT Нелли Шатова. По словам члена совета директоров, руководителя департамента рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании IBC Real Estate, которая выступила консультантом сделки, Микаэла Казаряна, LesArt Resort имеет значительный потенциал роста благодаря возможностям расширения на прилегающей территории. "Продавец очень тщательно подбирал на этот актив покупателя с профессиональной Управляющей компанией и, мы уверены, что компания VIZANT продолжит успешно его развивать", – комментирует Микаэл Казарян. Объект является крупным работодателям района Подмосковья. Здесь в периоды пиковой загрузки работают до 500 человек, при этом, за счет планов по расширению отеля, количество рабочих мест может быть увеличено. Действующий штат сотрудников будет сохранен, для них будут проводиться различные обучения и тренинги по повышению качества сервиса. Отличительной чертой LesArt Resort является отдых по системе all inclusive, которую новая управляющая компания также намерена сохранить. Помимо большого номерного фонда, комплекс обладает развитой инфраструктурой и состоит из развлекательного, спортивного и делового центров. На территории располагаются 8 ресторанов и баров, 3 бассейна, SPA и парковка почти на 300 машиномест.Оценочная стоимость нового актива, взятого в управление, составляет от 6 до 7 млрд рублей. В начале апреля этого года компания VIZANT взяла в управление четырехзвёздочный отель "Арка" в Ростове-на-Дону, а в 2024 году приступила к реализации крупного инвестиционного проекта в Ялте. "В 2025 году стратегия управляющей компании была нацелена выйти на федеральный уровень. Только за первое полугодие мы значительно расширили свое присутствие в регионах России. У нас молодая, активная команда, с которой мы планируем реализовать еще несколько интересных проектов в ближайшее время, как в сфере гостеприимства, так и в сфере искусственного интеллекта", — отметила Нелли Шатова и уточнила, что на сегодняшний день VIZANT, помимо управления объектами размещения, реализует несколько проектов по реконструкции старых советских здравниц и проект в сфере культуры по сохранению и популяризации наследия дворца "Дюльбер". Управляющая компания VIZANT с 2018 года оказывает услуги в сфере операционного управления отелями и гостиничного консалтинга. Основу портфеля составляют отели и санатории, с которых началась деятельность компании в Крыму. В 2023 году УК VIZANT запустила сеть бутик-отелей "Dача", в которую вошли "Dача Рахманинов" в Ялте и "Dача Чайковский" в Геленджике. С 2025 года компания вышла на федеральный уровень, пополнив портфель новыми объектами: отелем "Арка" в Ростове-на-Дону и курортом LesArt Resort в Подмосковье. Сегодня в управлении VIZANT — 8 объектов с общим номерным фондом 1 124 номера. В стадии реконструкции и строительства находятся ещё 2 отеля, которые откроются в период с 2027 по 2029 год. Их суммарный номерной фонд составит 1 786 номера.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)