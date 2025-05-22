https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html

В Госдуме раскритиковали давление на оппозицию в Молдавии

В Госдуме раскритиковали давление на оппозицию в Молдавии - РИА Новости, 22.05.2025

В Госдуме раскритиковали давление на оппозицию в Молдавии

Режим президента Молдавии Майи Санду не оставляет шансов для демократии в стране, целью властей является зачистка оппозиции в преддверии парламентских выборов,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:49:00+03:00

2025-05-22T16:49:00+03:00

2025-05-22T16:49:00+03:00

молдавия

майя санду

евгения гуцул

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

госдума рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду не оставляет шансов для демократии в стране, целью властей является зачистка оппозиции в преддверии парламентских выборов, заявила РИА Новости депутат Госдумы РФ, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Пресс-служба оппозиционного в Молдавии блока "Победа" сообщила, что депутатская группа от политформирования бойкотирует в четверг заседание парламента республики в знак протеста против авторитарных методов власти. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. "Режим Санду не оставляет шансов для демократии в Молдове…Санду боится конкуренции и инакомыслия. Ее цель зачистить оппозицию в преддверии парламентских выборов. Иначе ее правящая партия PAS их проиграет и режим тогда рухнет", - сказала Аршинова. Депутат Госдумы напомнила, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул остается под домашним арестом по сфабрикованному властями республики Молдавии делу. Политик отметил, что противоправные действия властей Молдовы получили осуждение на международной арене и внутри страны, а в Гагаузии нарастают акции поддержки Гуцул. Аршинова считает, что авторитет Санду падает, и она совершает все новые ошибки. "Итог борьбы предрешен. Всем причастным к репрессиям должностным лицам придется ответить перед законом, и сама Санду может оказаться на скамье подсудимых". - добавила депутат. Парламентарий подчеркнула, что в свою очередь Евгения Гуцул набирает авторитет среди своих избирателей, и благодаря репрессиям она становится в Молдове политиком номер один. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250520/netanjahu-2017963924.html

https://ria.ru/20250522/moldavija-2018433855.html

https://ria.ru/20250519/oppozitsija-2017853850.html

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молдавия, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, госдума рф