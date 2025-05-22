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Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным - РИА Новости, 22.05.2025
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16:14 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018483558.html
Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным
Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным - РИА Новости, 22.05.2025
Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:14:00+03:00
2025-05-22T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов и депутатов от ЛДПР. Документ устанавливает запрет для МФО на выдачу займов физическим лицам, не осуществляющим трудовую деятельность или имеющим непрерывный трудовой стаж менее 12 месяцев. В пояснительной записке к нему ведение запрета обосновывается необходимостью снижения уровня долговой нагрузки населения. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. В частности, комитет обратил внимание, что предусмотренные законопроектом нормы "нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерацией права и законные интересы граждан" и противоречат принципу равенства участников гражданского оборота, закрепленному в Гражданском кодексе. Комитет и кабмин также обращают внимание, что в действующем законодательстве уже реализован целый комплекс мер для снижения закредитованности граждан. В частности, установлена обязанность МФО по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки, ограничение суммы основного долга заемщика, неустойки (штрафа, пени) и процентной ставки. Всё это позволяет прогнозировать возможные риски неисполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа, а также уведомлять потенциального заемщика о таких рисках до заключения договора, указывается в отзыве правительства на законопроект.
https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html
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россия, госдума рф, лдпр
Россия, Госдума РФ, ЛДПР
Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным

Госдума отклонила в I чтении проект о запрете МФО выдавать займы безработным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов и депутатов от ЛДПР.
Документ устанавливает запрет для МФО на выдачу займов физическим лицам, не осуществляющим трудовую деятельность или имеющим непрерывный трудовой стаж менее 12 месяцев. В пояснительной записке к нему ведение запрета обосновывается необходимостью снижения уровня долговой нагрузки населения.
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Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. В частности, комитет обратил внимание, что предусмотренные законопроектом нормы "нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерацией права и законные интересы граждан" и противоречат принципу равенства участников гражданского оборота, закрепленному в Гражданском кодексе.
Комитет и кабмин также обращают внимание, что в действующем законодательстве уже реализован целый комплекс мер для снижения закредитованности граждан. В частности, установлена обязанность МФО по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки, ограничение суммы основного долга заемщика, неустойки (штрафа, пени) и процентной ставки.
Всё это позволяет прогнозировать возможные риски неисполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа, а также уведомлять потенциального заемщика о таких рисках до заключения договора, указывается в отзыве правительства на законопроект.
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