https://ria.ru/20250522/gosduma-2018483558.html

Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным

Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным - РИА Новости, 22.05.2025

Госдума отклонила законопроект о запрете МФО выдавать займы безработным

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:14:00+03:00

2025-05-22T16:14:00+03:00

2025-05-22T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы безработным гражданам, внесенный группой сенаторов и депутатов от ЛДПР. Документ устанавливает запрет для МФО на выдачу займов физическим лицам, не осуществляющим трудовую деятельность или имеющим непрерывный трудовой стаж менее 12 месяцев. В пояснительной записке к нему ведение запрета обосновывается необходимостью снижения уровня долговой нагрузки населения. Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по финансовому рынку. В частности, комитет обратил внимание, что предусмотренные законопроектом нормы "нарушают гарантированные Конституцией Российской Федерацией права и законные интересы граждан" и противоречат принципу равенства участников гражданского оборота, закрепленному в Гражданском кодексе. Комитет и кабмин также обращают внимание, что в действующем законодательстве уже реализован целый комплекс мер для снижения закредитованности граждан. В частности, установлена обязанность МФО по каждому заемщику рассчитывать показатель долговой нагрузки, ограничение суммы основного долга заемщика, неустойки (штрафа, пени) и процентной ставки. Всё это позволяет прогнозировать возможные риски неисполнения заемщиком обязательств по договору потребительского займа, а также уведомлять потенциального заемщика о таких рисках до заключения договора, указывается в отзыве правительства на законопроект.

https://ria.ru/20250401/dolgi-1789521168.html

https://ria.ru/20250423/gosduma-2012869207.html

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