https://ria.ru/20250522/gosduma-2018480291.html

Госдума отклонила проект о налоговом вычете за лечение домашних животных

Госдума отклонила проект о налоговом вычете за лечение домашних животных - РИА Новости, 22.05.2025

Госдума отклонила проект о налоговом вычете за лечение домашних животных

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести налоговый вычет по НДФЛ в пределах расходов на лечение... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:46:00+03:00

2025-05-22T15:46:00+03:00

2025-05-22T15:46:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести налоговый вычет по НДФЛ в пределах расходов на лечение зарегистрированных домашних животных. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая 2024 года. Ранее правительство РФ не поддержало принятие проекта, отметив, что домашние животные не относятся к пациентам - физическим лицам, которым могут быть предоставлены медицинские услуги. Документом предусматривалось предоставление гражданам социального налогового вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной ими в течение года за лечение домашних животных, зарегистрированных в установленном законом порядке, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для ветеринарного применения, приобретаемых их владельцами за собственные средства. Отмечалось, что речь идет о профилактических, диагностических и лечебных мероприятиях, которые были проведены организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области ветеринарии, а также о лекарственных препаратах, назначенных специалистом в области ветеринарии. По задумке авторов законопроекта, для получения вычета необходимо было бы представить в налоговый орган документ, подтверждающий фактически осуществленные расходы на эти цели. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта стимулировало бы введение повсеместной регистрации домашних животных, а также могло бы способствовать воспитанию у населения ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним.

https://ria.ru/20250519/zhivotnye-2017851336.html

https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр