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Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств
Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств - РИА Новости, 22.05.2025
Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, расширяющий перечень оснований для открытия российского консульского учреждения. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:14:00+03:00
2025-05-22T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, расширяющий перечень оснований для открытия российского консульского учреждения. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в соответствии со сложившейся практикой российские консульские учреждения открываются по решению правительства Российской Федерации не только на основании международного договора Российской Федерации с соответствующим иностранным государством, но и по итогам достижения межправительственных договоренностей, не оформленных в виде соответствующего договора. В этой связи законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения, расширив перечень оснований для открытия российского консульского учреждения. Как отмечается в документах, для отдельных российских загранучреждений законопроектом предусматривается возможность утверждения тарифов сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, руководителями консульских учреждений. Законопроектом предусматривается также подразделение почетных консульских должностных лиц на следующие классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.
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госдума рф, политика, россия, консульство
Госдума РФ, Политика, Россия, консульство
Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств
Госдума приняла в I чтении проект о расширении оснований открытия консульств
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, расширяющий перечень оснований для открытия российского консульского учреждения.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что в соответствии со сложившейся практикой российские консульские учреждения открываются по решению правительства Российской Федерации не только на основании международного договора Российской Федерации с соответствующим иностранным государством, но и по итогам достижения межправительственных договоренностей, не оформленных в виде соответствующего договора. В этой связи законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения, расширив перечень оснований для открытия российского консульского учреждения.
Как отмечается в документах, для отдельных российских загранучреждений законопроектом предусматривается возможность утверждения тарифов сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, руководителями консульских учреждений.
Законопроектом предусматривается также подразделение почетных консульских должностных лиц на следующие классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.