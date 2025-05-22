https://ria.ru/20250522/gosduma-2018470038.html

Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств

Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств - РИА Новости, 22.05.2025

Госдума приняла в I чтении проект по изменению условий открытия консульств

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, расширяющий перечень оснований для открытия российского консульского учреждения. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:14:00+03:00

2025-05-22T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект, расширяющий перечень оснований для открытия российского консульского учреждения. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в соответствии со сложившейся практикой российские консульские учреждения открываются по решению правительства Российской Федерации не только на основании международного договора Российской Федерации с соответствующим иностранным государством, но и по итогам достижения межправительственных договоренностей, не оформленных в виде соответствующего договора. В этой связи законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения, расширив перечень оснований для открытия российского консульского учреждения. Как отмечается в документах, для отдельных российских загранучреждений законопроектом предусматривается возможность утверждения тарифов сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, руководителями консульских учреждений. Законопроектом предусматривается также подразделение почетных консульских должностных лиц на следующие классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.

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