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Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко - РИА Новости, 22.05.2025
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14:23 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018462455.html
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко - РИА Новости, 22.05.2025
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко на основании его письменного заявления РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:23:00+03:00
2025-05-22T14:23:00+03:00
политика
волгоградская область
африка
ближний восток
олег савченко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Савченко ранее заявил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с переходом на новую работу, связанную с развитием транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока, которая предполагает большое количество командировок. По его словам, навсегда политику он не покидает, готов вернуться, если будет востребован. Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Савченко являлся депутатом Госдумы РФ IV, V и VI созывов. В сентябре 2021 он был избран в Госдуму VIII созыва по избирательному округу № 84 (Волжский - Волгоградская область). Депутат занимал должность зампредседателя комитета ГД по финрынку.
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африка
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политика, волгоградская область, африка, ближний восток, олег савченко, госдума рф
Политика, Волгоградская область, Африка, Ближний Восток, Олег Савченко, Госдума РФ
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко

Госдума приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий Савченко

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
Савченко ранее заявил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с переходом на новую работу, связанную с развитием транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока, которая предполагает большое количество командировок. По его словам, навсегда политику он не покидает, готов вернуться, если будет востребован.
Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Савченко, избранного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 (Волгоградская область), на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
Савченко являлся депутатом Госдумы РФ IV, V и VI созывов. В сентябре 2021 он был избран в Госдуму VIII созыва по избирательному округу № 84 (Волжский - Волгоградская область).
Депутат занимал должность зампредседателя комитета ГД по финрынку.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Госдума может досрочно прекратить депутатские полномочия Стрелюхина
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ПолитикаВолгоградская областьАфрикаБлижний ВостокОлег СавченкоГосдума РФ
 
 
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