https://ria.ru/20250522/gosduma-2018412170.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград

В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград - РИА Новости, 22.05.2025

В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:19:00+03:00

2025-05-22T10:19:00+03:00

2025-05-22T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысяч рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков", - сказано в пояснительной записке. Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные знаки. Приобрести муляж наград в сети "Интернет" не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар. Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами. "Я убежден, что ношение поддельных наград оскорбляет тех, кто действительно заслужил их тяжелым трудом, и умаляет их заслуги. Введение таких мер поможет укрепить уважение к государственным наградам и повысить эффективность правового регулирования в этой сфере", - заключил он. -0-

https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html

https://ria.ru/20250430/veterany-2014509147.html

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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр