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В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград - РИА Новости, 22.05.2025
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10:19 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018412170.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград
В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград - РИА Новости, 22.05.2025
В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:19:00+03:00
2025-05-22T10:19:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысяч рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков", - сказано в пояснительной записке. Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные знаки. Приобрести муляж наград в сети "Интернет" не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар. Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами. "Я убежден, что ношение поддельных наград оскорбляет тех, кто действительно заслужил их тяжелым трудом, и умаляет их заслуги. Введение таких мер поможет укрепить уважение к государственным наградам и повысить эффективность правового регулирования в этой сфере", - заключил он. -0-
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общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград

ЛДПР внесла в Госдуму проект о штрафах за ношение поддельных госнаград

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысяч рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков", - сказано в пояснительной записке.
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08:36
Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные знаки. Приобрести муляж наград в сети "Интернет" не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар.
Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.
"Я убежден, что ношение поддельных наград оскорбляет тех, кто действительно заслужил их тяжелым трудом, и умаляет их заслуги. Введение таких мер поможет укрепить уважение к государственным наградам и повысить эффективность правового регулирования в этой сфере", - заключил он. -0-
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ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
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