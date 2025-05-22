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США не будут продлевать лицензию на операции нефтегазовой компании Chevron - РИА Новости, 22.05.2025
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21:39 22.05.2025 (обновлено: 21:45 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/gosdep-2018547965.html
США не будут продлевать лицензию на операции нефтегазовой компании Chevron
США не будут продлевать лицензию на операции нефтегазовой компании Chevron - РИА Новости, 22.05.2025
США не будут продлевать лицензию на операции нефтегазовой компании Chevron
США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс."Госсекретарь четко дал понять нашу позицию по Chevron, чья лицензия истекает в мае… эта лицензия истечет", - сообщила она журналистам, комментируя возможность продления разрешения на операции американской нефтегазовой корпорации в Венесуэле.Во вторник Блумберг со ссылкой на источник сообщал, что власти США намерены продлить на два месяца разрешение для Chevron на завершение операционной деятельности в Венесуэле на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Каракасом по возвращению домой американских заключенных.В марте министерство финансов США продлило разрешение Chevron на операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA до 27 мая, следует из лицензии американского министерства финансов.
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сша, венесуэла, pdvsa, chevron , в мире
США, Венесуэла, PDVSA, Chevron , В мире
США не будут продлевать лицензию на операции нефтегазовой компании Chevron

Госдеп: США не будут продлевать лицензию на операции компании Chevron

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США не намерены продлевать разрешение на операции нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле после его истечения в конце мая, заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
"Госсекретарь четко дал понять нашу позицию по Chevron, чья лицензия истекает в мае… эта лицензия истечет", - сообщила она журналистам, комментируя возможность продления разрешения на операции американской нефтегазовой корпорации в Венесуэле.
Во вторник Блумберг со ссылкой на источник сообщал, что власти США намерены продлить на два месяца разрешение для Chevron на завершение операционной деятельности в Венесуэле на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Каракасом по возвращению домой американских заключенных.
В марте министерство финансов США продлило разрешение Chevron на операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA до 27 мая, следует из лицензии американского министерства финансов.
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