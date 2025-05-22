https://ria.ru/20250522/golikova-2018387563.html
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня - РИА Новости, 22.05.2025
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3 процента в марте этого года, сообщила... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:15:00+03:00
2025-05-22T06:15:00+03:00
2025-05-22T08:33:00+03:00
россия
татьяна голикова
международная организация труда
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3 процента в марте этого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналу "Эксперт"."Действительно, в феврале уровень безработицы по методологии Международной организации труда незначительно вырос по сравнению с январем и составил 2,4 процента от рабочей силы, но уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3 процента", — сказала она.Голикова отметила, что безработица сохраняется на уровне ниже, чем в аналогичных периодах любого из предыдущих годов.В январе этого года безработица в России выросла впервые с декабря 2023 года — с 2,3 процента до 2,4 процента. В феврале показатель остался на том же уровне.
https://ria.ru/20250519/zarplata-2017738771.html
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россия, татьяна голикова, международная организация труда, общество, работа
Россия, Татьяна Голикова, Международная организация труда, Общество, Работа
Уровень безработицы в России достиг рекордно низкого уровня
Голикова: безработица в России вернулась к рекордно низкому уровню в 2,3%