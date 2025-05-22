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Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США

Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США - РИА Новости, 22.05.2025

Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал имена сотрудников посольства Израиля, убитых в Вашингтоне, назвав произошедшее ужасным терактом на почве антисемитизма. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:24:00+03:00

2025-05-22T12:24:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал имена сотрудников посольства Израиля, убитых в Вашингтоне, назвав произошедшее ужасным терактом на почве антисемитизма. "Ярон Лищински и Сара Милгрэм - два молодых представителя Государства Израиль, которые были убиты несколько часов назад в ужасном теракте в Вашингтоне. Это прямой результат токсичного антисемитского подстрекательства против Израиля и евреев, которое продолжается с 7 октября 2023 года", - заявил Саар на пресс-конференции. В ходе пресс-конференции помощник министра рассказал, что Ярон работал ассистентом по исследованиям в политическом отделе посольства, а Сара занималась организациями миссий и визитов в Израиль. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, что эти молодые люди встречались и собирались обручиться на следующей неделе в Иерусалиме. Нападение произошло во время мероприятия в Еврейском музее в Вашингтоне в среду вечером. Предполагаемый стрелок, 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был задержан. Как уточнил в четверг телеканал NBC, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг.

https://ria.ru/20250522/izrail-2018432029.html

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в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, nbc