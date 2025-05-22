Рейтинг@Mail.ru
Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 22.05.2025 (обновлено: 12:25 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/glava-2018437564.html
Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США
Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США - РИА Новости, 22.05.2025
Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США
Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал имена сотрудников посольства Израиля, убитых в Вашингтоне, назвав произошедшее ужасным терактом на почве антисемитизма. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:24:00+03:00
2025-05-22T12:25:00+03:00
в мире
израиль
вашингтон (штат)
сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929595910_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_f3d262be36cddb07ed2b8135f8860d4a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал имена сотрудников посольства Израиля, убитых в Вашингтоне, назвав произошедшее ужасным терактом на почве антисемитизма. "Ярон Лищински и Сара Милгрэм - два молодых представителя Государства Израиль, которые были убиты несколько часов назад в ужасном теракте в Вашингтоне. Это прямой результат токсичного антисемитского подстрекательства против Израиля и евреев, которое продолжается с 7 октября 2023 года", - заявил Саар на пресс-конференции. В ходе пресс-конференции помощник министра рассказал, что Ярон работал ассистентом по исследованиям в политическом отделе посольства, а Сара занималась организациями миссий и визитов в Израиль. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, что эти молодые люди встречались и собирались обручиться на следующей неделе в Иерусалиме. Нападение произошло во время мероприятия в Еврейском музее в Вашингтоне в среду вечером. Предполагаемый стрелок, 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был задержан. Как уточнил в четверг телеканал NBC, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг.
https://ria.ru/20250522/izrail-2018432029.html
https://ria.ru/20250522/tramp-2018395629.html
израиль
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929595910_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bab74787d7b42abd5c143e7ddad9a1ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, nbc
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), США, NBC
Стали известны имена израильских дипломатов, погибших в США

Саар назвал имена израильских дипломатов, погибших во время теракта в Вашингтоне

© AFP 2024 / MANDEL NGANПредставители подразделения Секретной службы США блокируют доступ к улице, на которой находится посольство Израиля в Вашингтоне
Представители подразделения Секретной службы США блокируют доступ к улице, на которой находится посольство Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Представители подразделения Секретной службы США блокируют доступ к улице, на которой находится посольство Израиля в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал имена сотрудников посольства Израиля, убитых в Вашингтоне, назвав произошедшее ужасным терактом на почве антисемитизма.
"Ярон Лищински и Сара Милгрэм - два молодых представителя Государства Израиль, которые были убиты несколько часов назад в ужасном теракте в Вашингтоне. Это прямой результат токсичного антисемитского подстрекательства против Израиля и евреев, которое продолжается с 7 октября 2023 года", - заявил Саар на пресс-конференции.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле
11:47
В ходе пресс-конференции помощник министра рассказал, что Ярон работал ассистентом по исследованиям в политическом отделе посольства, а Сара занималась организациями миссий и визитов в Израиль.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, что эти молодые люди встречались и собирались обручиться на следующей неделе в Иерусалиме.
Нападение произошло во время мероприятия в Еврейском музее в Вашингтоне в среду вечером. Предполагаемый стрелок, 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, был задержан. Как уточнил в четверг телеканал NBC, во время задержания он выкрикивал пропалестинский лозунг.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Трамп сделал заявление после гибели сотрудников посольства Израиля в США
07:31
 
В миреИзраильВашингтон (штат)СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала