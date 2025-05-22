https://ria.ru/20250522/gladkov-2018533091.html
Гладков попросил у Путина помощи на восстановление предприятий
Гладков попросил у Путина помощи на восстановление предприятий - РИА Новости, 22.05.2025
Гладков попросил у Путина помощи на восстановление предприятий
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи на восстановление предприятий, в том числе выделить 2,3... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:27:00+03:00
2025-05-22T19:27:00+03:00
2025-05-22T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
экономика
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белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина помощи на восстановление предприятий, в том числе выделить 2,3 миллиарда рублей. "Второе направление – это (выделение средств - ред.) 2,3 миллиарда рублей на восстановление ущерба предприятиям, как промышленным предприятиям, так и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим на районах. В соответствии с законодательством вся оценка произведена, мы сдали документы правительству, надеемся на поддержку", - сказал Гладков на совещании с членами правительства России.
https://ria.ru/20250301/pomosch-2002417055.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил у Путина помощи на восстановление предприятий
Гладков попросил у Путина 2,3 млрд рублей на восстановление ущерба предприятий