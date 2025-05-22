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Гладков попросил помощи у Путина в выплате компенсаций жителям за аренду
Гладков попросил помощи у Путина в выплате компенсаций жителям за аренду - РИА Новости, 22.05.2025
Гладков попросил помощи у Путина в выплате компенсаций жителям за аренду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос выделения 1,1 миллиарда рублей для частичной... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:00:00+03:00
2025-05-22T19:00:00+03:00
2025-05-22T19:02:00+03:00
экономика
жилье
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос выделения 1,1 миллиарда рублей для частичной компенсации аренды жилья для жителей региона. "Следующий вопрос – это 1,1 миллиарда рублей на частичную компенсацию аренды жилья для жителей … Я прошу вас принять решение, потому что 1,1 миллиарда рублей – уже понесенные затраты. В связи с тем, что сейчас налоговая инспекция показывает нам сокращение дохода налога на прибыль от плановых показателей в 2025 году на 11 миллиардов рублей, нам уже достаточно тяжело сейчас нести эти затраты, поэтому надеемся на поддержку", - сказал Гладков на совещании с членами правительства РФ под руководством Путина в режиме видеоконференции.
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экономика, жилье, россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, Жилье, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил помощи у Путина в выплате компенсаций жителям за аренду
Гладков попросил у Путина выделить 1,1 млрд рублей на компенсацию аренды жилья