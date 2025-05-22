В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка
Bild: в Германии 13-летний мальчик серьезно пострадал после нападения с ножом
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщило издание Bild.
Ранее в четверг ребенок 12 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого ведутся в настоящее время.
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"По информации Bild, всего через несколько часов после нападения с ножом в берлинской начальной школе в центре города Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) произошло еще одно кровопролитие… (В ходе драки - ред.) после того, как 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу", - пишет Bild.
Сообщается, что в уличной драке участвовали три человека, двое из них скрылись с места преступления после применения ножа. Пострадавший был госпитализирован: его раны оцениваются врачами как серьезные, но не угрожающие жизни.
Полиция сумела задержать нападавшего, но позже родителям разрешили забрать его домой.
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