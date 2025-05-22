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В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка - РИА Новости, 22.05.2025
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https://ria.ru/20250522/germanija-2018553062.html
В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка
В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка - РИА Новости, 22.05.2025
В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка
Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщило издание... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:00:00+03:00
2025-05-22T23:00:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
северный рейн-вестфалия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщило издание Bild. Ранее в четверг ребенок 12 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого ведутся в настоящее время. "По информации Bild, всего через несколько часов после нападения с ножом в берлинской начальной школе в центре города Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) произошло еще одно кровопролитие… (В ходе драки - ред.) после того, как 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу", - пишет Bild. Сообщается, что в уличной драке участвовали три человека, двое из них скрылись с места преступления после применения ножа. Пострадавший был госпитализирован: его раны оцениваются врачами как серьезные, но не угрожающие жизни. Полиция сумела задержать нападавшего, но позже родителям разрешили забрать его домой.
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германия
берлин (город)
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в мире, германия, берлин (город), северный рейн-вестфалия
В мире, Германия, Берлин (город), Северный Рейн-Вестфалия
В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка

Bild: в Германии 13-летний мальчик серьезно пострадал после нападения с ножом

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщило издание Bild.
Ранее в четверг ребенок 12 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого ведутся в настоящее время.
«
"По информации Bild, всего через несколько часов после нападения с ножом в берлинской начальной школе в центре города Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) произошло еще одно кровопролитие… (В ходе драки - ред.) после того, как 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу", - пишет Bild.
Сообщается, что в уличной драке участвовали три человека, двое из них скрылись с места преступления после применения ножа. Пострадавший был госпитализирован: его раны оцениваются врачами как серьезные, но не угрожающие жизни.
Полиция сумела задержать нападавшего, но позже родителям разрешили забрать его домой.
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