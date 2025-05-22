https://ria.ru/20250522/germanija-2018553062.html

В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка

В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка - РИА Новости, 22.05.2025

В Германии произошло второе за день нападение с ножом на ребенка

Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщило издание... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:00:00+03:00

2025-05-22T23:00:00+03:00

2025-05-22T23:00:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

северный рейн-вестфалия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Второе за день нападение с ножом на ребенка произошло в Германии, на сей раз серьезные ранения получил 13-летний мальчик в городе Ремшайд, сообщило издание Bild. Ранее в четверг ребенок 12 лет получил серьезные ранения в результате нападения с ножом в одной из начальных школ Берлина. По данным полиции, нападение совершил 13-летний учащийся той же школы, розыски которого ведутся в настоящее время. "По информации Bild, всего через несколько часов после нападения с ножом в берлинской начальной школе в центре города Ремшайд (Северный Рейн-Вестфалия) произошло еще одно кровопролитие… (В ходе драки - ред.) после того, как 13-летний немецкий школьник нанес первый удар мальчику помладше, 11-летний мальчик иракского происхождения внезапно выхватил нож и дважды ударил старшего мальчика в ногу", - пишет Bild. Сообщается, что в уличной драке участвовали три человека, двое из них скрылись с места преступления после применения ножа. Пострадавший был госпитализирован: его раны оцениваются врачами как серьезные, но не угрожающие жизни. Полиция сумела задержать нападавшего, но позже родителям разрешили забрать его домой.

https://ria.ru/20250518/bild-2017698687.html

германия

берлин (город)

северный рейн-вестфалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), северный рейн-вестфалия