https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей - РИА Новости, 22.05.2025
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:36:00+03:00
2025-05-22T08:36:00+03:00
2025-05-22T08:36:00+03:00
общество
жилье
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное улучшение жилищных условий учителям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроект предусматривает… право на первоочередное улучшение жилищных условий педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что учителя играют ключевую роль в воспитании детей и формировании духовных и патриотических ценностей, поэтому им необходимы реальные, а не формальные социальные гарантии, в том числе - доступное жильё. Законопроектом предлагается заменить "внеочередное предоставление жилья" на более реалистичное право - "первоочередное улучшение жилищных условий". Таким образом, предусматривается более чёткий и гибкий механизм жилищной поддержки педагогов, который учитывает территориальные особенности и позволяет регионам разрабатывать свои меры помощи. "Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения жилищных прав педагогических работников в России", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, существует проблема: действующая редакция закона "Об образовании" гарантирует учителям право на внеочередное получение жилья по договорам социального найма, но Жилищный кодекс не включает их в перечень категорий граждан, имеющих такое право. "Это делает гарантию формальной, и законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" призван устранить это противоречие", - добавил политик. Миронов рассказал, что в законопроекте говорится, что жильё педагогам должно предоставляться из государственного и муниципального специализированного жилищного фонда, предусматривается предоставление жилищных субсидий и запуск льготных ипотечных программ. "Наша цель: создать чёткую нормативную базу, которая позволит решать жилищные проблемы учителей, повысить престиж профессии и привлечь квалифицированные кадры в сферу образования", - заключил лидер СРЗП.
https://ria.ru/20250522/nalogi-2018382313.html
https://ria.ru/20250521/komitet-2018216267.html
https://ria.ru/20250520/gosduma--2018046971.html
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общество, жилье, сергей миронов, госдума рф
Общество, Жилье, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об улучшении жилищных условий для учителей
СР внесет в Госдуму проект об улучшении жилищных условий для учителей
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право на первоочередное улучшение жилищных условий учителям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилье, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
и глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Законопроект предусматривает… право на первоочередное улучшение жилищных условий педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что учителя играют ключевую роль в воспитании детей и формировании духовных и патриотических ценностей, поэтому им необходимы реальные, а не формальные социальные гарантии, в том числе - доступное жильё.
Законопроектом предлагается заменить "внеочередное предоставление жилья" на более реалистичное право - "первоочередное улучшение жилищных условий".
Таким образом, предусматривается более чёткий и гибкий механизм жилищной поддержки педагогов, который учитывает территориальные особенности и позволяет регионам разрабатывать свои меры помощи.
"Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения жилищных прав педагогических работников в России", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, существует проблема: действующая редакция закона "Об образовании" гарантирует учителям право на внеочередное получение жилья по договорам социального найма, но Жилищный кодекс не включает их в перечень категорий граждан, имеющих такое право.
"Это делает гарантию формальной, и законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" призван устранить это противоречие", - добавил политик.
Миронов рассказал, что в законопроекте говорится, что жильё педагогам должно предоставляться из государственного и муниципального специализированного жилищного фонда, предусматривается предоставление жилищных субсидий и запуск льготных ипотечных программ. "Наша цель: создать чёткую нормативную базу, которая позволит решать жилищные проблемы учителей, повысить престиж профессии и привлечь квалифицированные кадры в сферу образования", - заключил лидер СРЗП.