https://ria.ru/20250522/garvard-2018546981.html
Гарварду запретили принимать иностранных студентов
Гарварду запретили принимать иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025
Гарварду запретили принимать иностранных студентов
Гарвард лишился права принимать иностранных студентов, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-22T21:22:00+03:00
2025-05-22T21:22:00+03:00
2025-05-23T10:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Гарвард лишился права принимать иностранных студентов, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм."Пишу, чтобы уведомить вас о том, что начиная с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана", — говорится в материале. По словам министра, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус.Как сообщил портал Axios, ссылаясь на слова представителя университета Джейсона Ньютона, высшее учебное заведение считает действия американского правительства незаконными."Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб гарвардскому сообществу и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", — отметил он. В начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда Соединенных Штатов о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит. Ведомство также лишило университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.Вашингтон потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013256609.html
https://ria.ru/20250429/garvard-2013958111.html
https://ria.ru/20250520/garvard-2017982170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гарвардский университет, в мире
США, Гарвардский университет, В мире
Гарварду запретили принимать иностранных студентов
Власти США лишили Гарвард права принимать иностранных студентов
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Гарвард лишился права принимать иностранных студентов, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
«
"Пишу, чтобы уведомить вас о том, что начиная с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана", — говорится в материале.
По словам министра, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус.
Как сообщил портал Axios, ссылаясь на слова представителя университета Джейсона Ньютона, высшее учебное заведение считает действия американского правительства незаконными.
"Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб гарвардскому сообществу и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", — отметил он.
В начале мая министр образования США
Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда Соединенных Штатов о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.
Ведомство также лишило университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
Вашингтон потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке
, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС
7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем
сектора Газа.