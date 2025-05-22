https://ria.ru/20250522/frg-2018552026.html

В ФРГ предложили запретить партию "Альтернатива для Германии"

В ФРГ предложили запретить партию "Альтернатива для Германии" - РИА Новости, 22.05.2025

В ФРГ предложили запретить партию "Альтернатива для Германии"

Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила в интервью газете FAZ, что необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T22:45:00+03:00

2025-05-22T22:45:00+03:00

2025-05-22T22:45:00+03:00

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тино крупалла

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила в интервью газете FAZ, что необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "АдГ - не такая партия, как все остальные. Теперь мы знаем: Федеральное ведомство по охране конституции убеждено, что АдГ является "явно правоэкстремистской". Поэтому мы должны очень серьёзно воспринимать эту партию как возможную угрозу нашей демократии. В этом контексте необходимо обязательно рассмотреть возможность запрета партии", - сказала Хубиг. При этом она заявила, что сначала МВД ФРГ должно проанализировать заключение Федерального ведомства по охране конституции, подчеркнув, что признание партии правоэкстремистской не делает её автоматически неконституционной. "Неконституционной признаётся партия, если она целенаправленно и активно борется против конституционных ценностей. И нужно оперативно выяснить, относится ли это к АдГ. Гарантировать успех процедуры по запрету партии заранее невозможно", - добавила Хубиг. В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска партии временно отозвало данное решение на время судебного разбирательства. Статус правоэкстремистской на территории всей страны позволит расширить арсенал средств слежки за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на недавних выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии АдГ в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.

https://ria.ru/20250506/merts-2015411564.html

https://ria.ru/20250503/frg-2014818938.html

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в мире, германия, саксония, тюрингия, тино крупалла, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, институт прав человека