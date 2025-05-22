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Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей - РИА Новости, 22.05.2025
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21:57 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/frantsiya-2018549456.html
Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей
Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей - РИА Новости, 22.05.2025
Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:57:00+03:00
2025-05-22T21:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей, сообщает телеканал BFMTV. Свою инициативу глава минюста представил в четверг на слушаниях в сенатском комитете по расследованию финансовых преступлений. "Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта", - заявил министр. По мнению министра, в случае введения системы расчета виртуальными деньгами наркодилеры не смогут скрыться от системы финансового контроля. Как отмечает телеканал, французы не готовы отказаться от наличных денег, как предлагает Дарманен, хотя привязанность граждан к ним ослабевает. Согласно исследованию Банка Франции, карты остаются самым популярным платежным средством (62%), опережая наличные (14%). В 2024 году впервые французы использовали карты чаще, чем банкноты и монеты. Тем не менее, 60% респондентов считают возможность оплаты наличными важной или даже очень важной. Французы видят в них гарантию анонимности (40%), возможность мгновенного расчета (37%) и лучшего контроля расходов (31%).
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технологии, франция, жеральд дарманен, банк франции, в мире
Технологии, Франция, Жеральд Дарманен, Банк Франции, В мире
Во Франции предложили отменить наличные для борьбы с наркоторговлей

Министр юстиции Франции Дарманен выступил за отмену наличных денег

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за отмену наличных денег в стране для борьбы с наркоторговлей, сообщает телеканал BFMTV.
Свою инициативу глава минюста представил в четверг на слушаниях в сенатском комитете по расследованию финансовых преступлений.
"Я уже не раз говорил об этом тем, кто спрашивал меня, как мы можем остановить наркоторговлю в криминальных кварталах. Достаточно простой меры: отмена наличных денег ликвидирует точки сбыта", - заявил министр.
По мнению министра, в случае введения системы расчета виртуальными деньгами наркодилеры не смогут скрыться от системы финансового контроля.
Как отмечает телеканал, французы не готовы отказаться от наличных денег, как предлагает Дарманен, хотя привязанность граждан к ним ослабевает. Согласно исследованию Банка Франции, карты остаются самым популярным платежным средством (62%), опережая наличные (14%). В 2024 году впервые французы использовали карты чаще, чем банкноты и монеты.
Тем не менее, 60% респондентов считают возможность оплаты наличными важной или даже очень важной. Французы видят в них гарантию анонимности (40%), возможность мгновенного расчета (37%) и лучшего контроля расходов (31%).
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