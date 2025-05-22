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Идея Макрона по проверкам цепочек поставок не нашла поддержки, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
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17:08 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/frantsiya-2018497643.html
Идея Макрона по проверкам цепочек поставок не нашла поддержки, пишут СМИ
Идея Макрона по проверкам цепочек поставок не нашла поддержки, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2025
Идея Макрона по проверкам цепочек поставок не нашла поддержки, пишут СМИ
Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по аннулированию директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:08:00+03:00
2025-05-22T17:08:00+03:00
в мире
франция
версаль
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
евросоюз
politico
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по аннулированию директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD) не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю, сообщает европейское издание газеты Politico. В начале апреля Совет ЕС на один год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В понедельник Макрон, выступая на инвестиционном саммите Choose France в Версале, предложил отменить директиву ЕС о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, и данную директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить". "Эммануэль Макрон столкнулся с разногласиями со своими собственными союзниками в Брюсселе после того, как призвал аннулировать правила о соответствущих этике цепочках поставок - это инициатива, которую изначально продвигают крайне правые", - пишет издание. Как сообщает газета, против инициативы Макрона выступила поддерживаемая им фракция в Европарламенте "Обновляя Европу", а также Европейская партия зеленых.
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в мире, франция, версаль, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз, politico, европарламент
В мире, Франция, Версаль, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз, Politico, Европарламент
Идея Макрона по проверкам цепочек поставок не нашла поддержки, пишут СМИ

Politico: инициатива Макрона по CSDDD не нашла поддержки среди его союзников

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по аннулированию директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD) не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю, сообщает европейское издание газеты Politico.
В начале апреля Совет ЕС на один год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В понедельник Макрон, выступая на инвестиционном саммите Choose France в Версале, предложил отменить директиву ЕС о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, и данную директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить".
"Эммануэль Макрон столкнулся с разногласиями со своими собственными союзниками в Брюсселе после того, как призвал аннулировать правила о соответствущих этике цепочках поставок - это инициатива, которую изначально продвигают крайне правые", - пишет издание.
Как сообщает газета, против инициативы Макрона выступила поддерживаемая им фракция в Европарламенте "Обновляя Европу", а также Европейская партия зеленых.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Euractiv: Макрона "потеряли" перед саммитом ЕС в Брюсселе
20 марта, 13:24
 
В миреФранцияВерсальГерманияЭммануэль МакронФридрих МерцЕвросоюзPoliticoЕвропарламент
 
 
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