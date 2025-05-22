https://ria.ru/20250522/flot-2018380819.html

Спасатели ТОФ отработали оказание помощи "аварийной" подлодке

Спасатели ТОФ отработали оказание помощи "аварийной" подлодке - РИА Новости, 22.05.2025

Спасатели ТОФ отработали оказание помощи "аварийной" подлодке

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" на учениях в заливе Петра Великого отработал оказание помощи "аварийной" подводной лодке,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:18:00+03:00

2025-05-22T04:18:00+03:00

2025-05-22T04:18:00+03:00

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" на учениях в заливе Петра Великого отработал оказание помощи "аварийной" подводной лодке, находящейся на грунте, сообщает ТОФ. Согласно легенде учения, подводная лодка сообщила о технической неисправности и села на дно. Спасательное судно "Игорь Белоусов" оперативно идентифицировало местоположение субмарины и начало разведу с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. "В учебных целях на дне был размещён макет одного из отсеков подводной лодки, который подвергся тщательному обследованию. Специалисты спасательного отряда задействовали глубоководный спасательный аппарат "АС-40", являющийся ключевым элементом в арсенале современных спасательных средств. Аппарат был спущен на воду и успешно провёл поисковую операцию на глубине около 60 метров, где был размещён макет подводной лодки. После выполнения стыковки с комингс-площадкой макета, аппарат осуществил вентиляцию отсеков условной субмарины, обеспечив необходимый уровень кислорода для экипажа", - говорится в сообщении. Далее моряки провели комплексную проверку систем связи и электропитания макета подводной лодки, что позволило оценить готовность спасательного отряда к выполнению аналогичных задач в реальных условиях.

https://ria.ru/20250519/ucheniya-2017749036.html

https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии