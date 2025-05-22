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ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений - РИА Новости, 22.05.2025
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10:35 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/fas-2018415573.html
ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений
ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений - РИА Новости, 22.05.2025
ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:35:00+03:00
2025-05-22T10:35:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений. Предельные цены остались на уровне 2022 года", - сообщили в ведомстве, добавив, что речь идет о ценах на период до 30 ноября 2025 года. Там напомнили, что с учетом принятого постановления правительства РФ о квотах на вывоз минеральных удобрений в период с июня по ноябрь 2025 года производителям необходимо было до 16 мая направить торговые политики в ФАС на согласование. Служба также проводит постоянный мониторинг стоимости минудобрений. Превышений предельного уровня не выявлено. Кроме того, ведомство проводит работу в части развития биржевой торговли минудобрениями. По данным Петербургской биржи, объем заключенных договоров в апреле 2025 года увеличился в 4,2 раза по сравнению с апрелем 2024 года, добавили там. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.
https://ria.ru/20250521/nauka-2018016990.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений

ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений до декабря 2025 года

© РИА НовостиЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений. Предельные цены остались на уровне 2022 года", - сообщили в ведомстве, добавив, что речь идет о ценах на период до 30 ноября 2025 года.
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Там напомнили, что с учетом принятого постановления правительства РФ о квотах на вывоз минеральных удобрений в период с июня по ноябрь 2025 года производителям необходимо было до 16 мая направить торговые политики в ФАС на согласование.
Служба также проводит постоянный мониторинг стоимости минудобрений. Превышений предельного уровня не выявлено.
Кроме того, ведомство проводит работу в части развития биржевой торговли минудобрениями. По данным Петербургской биржи, объем заключенных договоров в апреле 2025 года увеличился в 4,2 раза по сравнению с апрелем 2024 года, добавили там.
Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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