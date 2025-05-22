https://ria.ru/20250522/fas-2018415573.html

ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений

ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений - РИА Новости, 22.05.2025

ФАС согласовала торговые политики производителей удобрений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:35:00+03:00

2025-05-22T10:35:00+03:00

2025-05-22T10:35:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала торговые политики производителей минеральных удобрений на период до декабря 2025 года, предельные цены остались на уровне 2022 года, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала торговые политики производителей минудобрений. Предельные цены остались на уровне 2022 года", - сообщили в ведомстве, добавив, что речь идет о ценах на период до 30 ноября 2025 года. Там напомнили, что с учетом принятого постановления правительства РФ о квотах на вывоз минеральных удобрений в период с июня по ноябрь 2025 года производителям необходимо было до 16 мая направить торговые политики в ФАС на согласование. Служба также проводит постоянный мониторинг стоимости минудобрений. Превышений предельного уровня не выявлено. Кроме того, ведомство проводит работу в части развития биржевой торговли минудобрениями. По данным Петербургской биржи, объем заключенных договоров в апреле 2025 года увеличился в 4,2 раза по сравнению с апрелем 2024 года, добавили там. Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. В 2023 и 2024 году индексация не проводилась.

https://ria.ru/20250521/nauka-2018016990.html

https://ria.ru/20250517/udobreniya-2017529383.html

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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)