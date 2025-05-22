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ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области

ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости, 22.05.2025

ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области

Удар нанесен по аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:27:00+03:00

2025-05-22T09:27:00+03:00

2025-05-22T09:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

украина

сергей лебедев

f-16

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Удар нанесен по аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00.45) - по аэродрому (использовался для истребителей F-16 - ред.), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20241223/vertodrom-1990822232.html

полтавская область

украина

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Варвара Скокшина

полтавская область, украина, сергей лебедев, f-16