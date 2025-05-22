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ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области - РИА Новости, 22.05.2025
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области
Удар нанесен по аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:27:00+03:00
2025-05-22T09:27:00+03:00
2025-05-22T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
сергей лебедев
f-16
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Удар нанесен по аэродрому в Полтавской области Украины, который использовался для истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область... 22 мая... Удар по Миргороду (00.45) - по аэродрому (использовался для истребителей F-16 - ред.), по некоторым сведениям, была детонация со стороны аэродрома", - сказал Лебедев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, украина, сергей лебедев, f-16
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Сергей Лебедев, F-16
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области
ВС России ударили по украинскому аэродрому с F-16 в Полтавской области