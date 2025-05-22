https://ria.ru/20250522/evrosoyuz-2018395106.html

Расходы на оборону в Евросоюзе достигли критического уровня

Расходы на оборону в Евросоюзе достигли критического уровня - РИА Новости, 22.05.2025

Расходы на оборону в Евросоюзе достигли критического уровня

Планируемые руководством Евросоюза военные расходы станут непомерным бременем для подавляющего большинства стран Европы, а текущие расходы на оборону достигли... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:21:00+03:00

2025-05-22T07:21:00+03:00

2025-05-22T07:21:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Планируемые руководством Евросоюза военные расходы станут непомерным бременем для подавляющего большинства стран Европы, а текущие расходы на оборону достигли критического уровня для экономики ЕС, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости. "По экспертным оценкам, планируемые руководством Европейского союза в течение следующего десятилетия дополнительные вложения в военный сектор могут достичь суммы в 500 миллиардов евро. Очевидно, что сделано это будет путем сокращения программ в области здравоохранения, социальной поддержки, образования, то есть, за счет простых европейцев. Но, видимо, в "цветущем саду" их мнением никто особо не интересуется", - сказал Венедиктов. По его словам, "текущие расходы государств ЕС на оборону достигли критического уровня для экономики Евросоюза", превысив в 2024 году объем в 320 миллиардов евро. Предлагаемое Еврокомиссией и отдельными западными странами, такими как Англия, Германия и государствами Прибалтики, увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей ЕС, подчеркнул Венедиктов. "Планируемые расходы станут непомерным бременем для подавляющего большинства европейских стран, в которых в 2025 году прогнозируются дальнейшая экономическая стагнация, нарастание энергетического кризиса и спад промышленного производства", - подытожил замсекретаря СБ РФ.

https://ria.ru/20250402/gensek-2008951852.html

https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

англия, германия, прибалтика, александр венедиктов, евросоюз, еврокомиссия, в мире