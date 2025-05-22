Расходы на оборону в Евросоюзе достигли критического уровня
Венедиктов: планируемые ЕС военные расходы станут непомерным бременем для ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Планируемые руководством Евросоюза военные расходы станут непомерным бременем для подавляющего большинства стран Европы, а текущие расходы на оборону достигли критического уровня для экономики ЕС, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.
"По экспертным оценкам, планируемые руководством Европейского союза в течение следующего десятилетия дополнительные вложения в военный сектор могут достичь суммы в 500 миллиардов евро. Очевидно, что сделано это будет путем сокращения программ в области здравоохранения, социальной поддержки, образования, то есть, за счет простых европейцев. Но, видимо, в "цветущем саду" их мнением никто особо не интересуется", - сказал Венедиктов.
По его словам, "текущие расходы государств ЕС на оборону достигли критического уровня для экономики Евросоюза", превысив в 2024 году объем в 320 миллиардов евро.
Предлагаемое Еврокомиссией и отдельными западными странами, такими как Англия, Германия и государствами Прибалтики, увеличение военных расходов приведет к существенному ухудшению макроэкономических показателей ЕС, подчеркнул Венедиктов.
"Планируемые расходы станут непомерным бременем для подавляющего большинства европейских стран, в которых в 2025 году прогнозируются дальнейшая экономическая стагнация, нарастание энергетического кризиса и спад промышленного производства", - подытожил замсекретаря СБ РФ.
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