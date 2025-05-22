https://ria.ru/20250522/evroparlament-2018388544.html

Депутат ЕП предложил расследовать деятельность противников диалога

Депутат ЕП предложил расследовать деятельность противников диалога - РИА Новости, 22.05.2025

Депутат ЕП предложил расследовать деятельность противников диалога

Европарламент должен расследовать деятельность тех, кто предпочитает войну диалогу, а не визиты депутатов в Москву на 9 Мая в дань уважения павшим, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:28:00+03:00

2025-05-22T06:28:00+03:00

2025-05-22T06:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Европарламент должен расследовать деятельность тех, кто предпочитает войну диалогу, а не визиты депутатов в Москву на 9 Мая в дань уважения павшим, заявил РИА Новости европарламентарий от Словакии Любош Блага, побывавший в Москве в дни празднования 80-летия Победы. "Нет другого пути достижения мира и значимого будущего для народов России и Европы, кроме как через диалог, которому, однако, кто-то пытается помешать силой. Я считаю, что деятельность именно таких людей, предпочитающих войну мирному диалогу, должна быть расследована", - сообщил собеседник агентства. Как отметил Блага, европарламентарии из состава делегации, посетившей Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, не получали официального уведомления о начале расследования в их отношении из-за поездки. "Что же касается нашей поездки в Москву, то я могу сказать только то, что говорил уже много раз: мы приехали туда за свой счет как свободные люди, чтобы поклониться людям, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Нет такого закона, который мог бы запретить нам сделать это", - добавил он. Пять евродепутатов от Словакии, Германии, Чехии, Кипра посетили Москву в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войны, чтобы заявить о своем несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношении России. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. Позднее кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях сообщил, что Европарламент начал расследование из-за их поездки. В самом Европарламенте не стали комментировать РИА Новости расследование в отношении депутатов, отметив, что ЕП не направлял официальную миссию в РФ на 9 Мая.

https://ria.ru/20250513/evroparlament-2016645936.html

https://ria.ru/20250513/vuchich--2016652792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, словакия, вячеслав володин, европарламент, госдума рф