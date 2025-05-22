https://ria.ru/20250522/evropa-2018342629.html

Европа ищет обходные пути для антироссийского проекта

Европа ищет обходные пути для антироссийского проекта - РИА Новости, 22.05.2025

Европа ищет обходные пути для антироссийского проекта

Европа больше не конкурентоспособна, санкции разрушили модель, сочетавшую передовые западные технологии с дешевой и доступной энергией — в первую очередь из... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T08:00:00+03:00

2025-05-22T08:00:00+03:00

2025-05-22T08:04:00+03:00

аналитика

россия

европа

виктор орбан

венгрия

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Европа больше не конкурентоспособна, санкции разрушили модель, сочетавшую передовые западные технологии с дешевой и доступной энергией — в первую очередь из России, заявил руководитель одной из стран Евросоюза. Несложно догадаться, кто этот реалист: премьер Венгрии Виктор Орбан. Однако он не только признает очевидное — в том числе и то, что "Европа, включая Венгрию, дрейфует в бурном мире без компаса", — но и заверяет, что у его государства есть выбор: "Если бы мы возлагали надежды на Евросоюз, то не смогли бы развиваться таким образом. На фоне войны на Украине отношения Венгрии с Организацией тюркских государств имеют большое значение".Вчера Орбан принимал в Будапеште неформальный саммит Организации тюркских государств — впервые лидеры этого амбициозного объединения азиатских стран собрались в Европе. Венгрия имеет в ОТГ статус наблюдателя, но действительно все больше смотрит на восток. Не только на Россию, отношения с которой Орбан отстаивает вопреки давлению большинства стран ЕС, но и на тюркский мир. Турция уже давно проводит курс на сближение государств тюркских народов — и все они относятся к бывшим советским республикам: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия входят в ОТГ, а нейтральный Туркменистан является наблюдателем. Для Венгрии ставка на связи с ОТГ — одна из главных, Орбан даже заявил, что не ожидал, что организация приобретет столь важное значение. Венгрия Орбана всеми силами пытается сохранять свое уникальное положение в ЕС — полноценного участника союза, имеющего тем не менее свою позицию по целому ряду вопросов: от ценностных до геополитических. Тесные связи с Трампом, особая позиция в отношении России, дружба с Китаем — все это позволяет Будапешту не только балансировать, но и сохранять столь редкий в нынешнем Евросоюзе суверенитет. А тюркское направление (венгры — родня тюркам через своих предков гуннов) дает Венгрии еще и евразийское измерение.Поэтому Орбана, когда он хвалит ОТГ и Эрдогана, можно понять — его ставка работает. Однако у тюркского направления венгерской политики есть и другое измерение, непосредственно касающееся интересов России. Ведь ОТГ — это не просто туркоцентричный культурный и экономический проект: Турция строит интеграционную модель, начиная от языка и переходя уже к военному сотрудничеству. Турецкие амбиции в Закавказье и Средней Азии понятны, как и то, что у России, Китая и Ирана такая мягкая турецкая экспансия вызывает определенную настороженность. Но в азиатской Турции и Москва, и Пекин, и Тегеран видят скорее просто конкурента, играющего на общем азиатском пространстве. А вот в Западе — Евросоюзе, Британии, США — русские, китайцы и иранцы видят нечто совсем другое: даже не соперника, а противника. При чем же здесь ОТГ?При том, что тот же Евросоюз все активнее обхаживает Среднюю Азию, что показал и недавний саммит ЕС — Центральная Азия, первый в истории. Европейцы едва ли не открытым текстом говорят о своей заинтересованности в отрыве среднеазиатских государств от России, и хотя власти этих стран не собираются подыгрывать антироссийским действиям Евросоюза, сама концентрация внимания на регионе неслучайна. Причем ЕС пытается сыграть и на китайской теме, обещая среднеазиатским республикам не только инвестиции и покупку их полезных ископаемых, но и развитие транспортно-торгового коридора из Китая в Европу в обход России. Неважно, что сама Европа сейчас находится под огромным давлением США, которые пытаются ослабить европейско-китайские связи: в работе со Средней Азией ЕС не только изображает ставку на Китай, но и играет против России.Однако прямое европейское проникновение в Средне-Азиатский регион затруднено: все-таки все его государства отдают себе отчет в особенностях отношений России и ЕС и не собираются рисковать связями с нашей страной. И вот тут ОТГ становится удобным для ЕС инструментом: через тюркское единство можно усилить свое влияние в регионе. Да, Венгрия — самостоятельный игрок, но она все же член Евросоюза и вынуждена соблюдать его правила. И платить за свою внутреннюю самостоятельность учетом интересов европейских старших партнеров, так что среднеазиатское направление Будапешта вполне может быть использовано и Брюсселем. Да и Эрдоган в рамках своих игр с Евросоюзом, Британией и США не прочь использовать ОТГ для демонстрации собственного возрастающего геополитического веса.Россия не собирается сдерживать внешнеполитическую многовекторность Средней Азии, но связи наших стран настолько глубоки и важны для обеих сторон, что Москва, конечно, не будет просто наблюдать за попытками наших геополитических противников проворачивать антироссийские комбинации в важнейшем для страны регионе.

https://ria.ru/20250521/budapesht-2018280233.html

https://ria.ru/20250521/trebovaniya-2018166438.html

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аналитика, россия, европа, виктор орбан, венгрия