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В Южной Корее рассказали о состоянии эсминца КНДР после неудачного спуска - РИА Новости, 22.05.2025
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09:54 22.05.2025 (обновлено: 16:44 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/esminets-2018409542.html
В Южной Корее рассказали о состоянии эсминца КНДР после неудачного спуска
В Южной Корее рассказали о состоянии эсминца КНДР после неудачного спуска - РИА Новости, 22.05.2025
В Южной Корее рассказали о состоянии эсминца КНДР после неудачного спуска
Северокорейский эсминец не получил повреждений после неудачного спуска на воду, передает агентство Newsis со ссылкой на слова представителя Министерства... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:54:00+03:00
2025-05-22T16:44:00+03:00
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Северокорейский эсминец не получил повреждений после неудачного спуска на воду, передает агентство Newsis со ссылкой на слова представителя Министерства объединения Республики Корея."Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений", — заявил представитель ведомства.В четверг в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи сообщили, что эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку.В этот же день северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин.
https://ria.ru/20250522/kndr-2018394092.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее рассказали о состоянии эсминца КНДР после неудачного спуска

Сеул заявил об отсутствии повреждений у эсминца КНДР при спуске на воду

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Северокорейский эсминец не получил повреждений после неудачного спуска на воду, передает агентство Newsis со ссылкой на слова представителя Министерства объединения Республики Корея.
«
"Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений", — заявил представитель ведомства.
В четверг в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи сообщили, что эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку.
В этот же день северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин.
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