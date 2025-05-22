https://ria.ru/20250522/es-2018558552.html

Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России

Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России - РИА Новости, 22.05.2025

Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России

Европейские лидеры больше ненавидят Россию, нежели любят Европу, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, приложив к посту фотографию верховного... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:58:00+03:00

2025-05-22T23:58:00+03:00

2025-05-22T23:58:00+03:00

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кайя каллас

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европейские лидеры больше ненавидят Россию, нежели любят Европу, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, приложив к посту фотографию верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Каи Каллас."Они ненавидят Россию больше, чем любят Европу", — написал он.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html

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