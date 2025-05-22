Рейтинг@Mail.ru
Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/es-2018558552.html
Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России
Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России - РИА Новости, 22.05.2025
Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России
Европейские лидеры больше ненавидят Россию, нежели любят Европу, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, приложив к посту фотографию верховного... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:58:00+03:00
2025-05-22T23:58:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
эммануэль макрон
чей боуз
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европейские лидеры больше ненавидят Россию, нежели любят Европу, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, приложив к посту фотографию верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Каи Каллас."Они ненавидят Россию больше, чем любят Европу", — написал он.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html
https://ria.ru/20250522/poshliny-2018557400.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, чей боуз, кайя каллас, евросоюз, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Чей Боуз, Кайя Каллас, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Журналист неожиданно высказался об отношении Запада к России

Боуз: лидеры ЕС больше ненавидят Россию, чем любят Европу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европейские лидеры больше ненавидят Россию, нежели любят Европу, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, приложив к посту фотографию верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Каи Каллас.
"Они ненавидят Россию больше, чем любят Европу", — написал он.
Флаги ЕС и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"До дураков дойдет". В Киеве резко отреагировали на планы ЕС по Украине
Вчера, 19:02
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что несколько стран хотят направить на Украину силы сдерживания. По его словам, они не заменят ВСУ и не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание России", контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон добавил, что с этой инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
По данным СВР, Запад хочет развернуть на Украине контингент численностью около ста тысяч человек, преследуя цель восстановления боеспособности ВСУ. Это станет фактической оккупацией страны, подчеркнули в разведке.
На Смоленской площади отмечали, что Москва расценивает планы коалиции желающих как провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий Киева.
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
ЕС восстановит таможенные пошлины для украинских товаров
Вчера, 23:50
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаЭммануэль МакронЧей БоузКайя КалласЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала