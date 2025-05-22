https://ria.ru/20250522/es-2018450159.html

ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков

ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2025

ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков

Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:19:00+03:00

2025-05-22T13:19:00+03:00

2025-05-22T13:19:00+03:00

экономика

россия

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брюссель

дмитрий песков

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евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. В Европарламенте отметили, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. "В итоге Евросоюз получит азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе и азотные, действительно наивысшего качества", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Брюсселя довести пошлины на ряд азотных удобрений до 100% с нынешних 6,5%. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок. "Я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти европейские пошлины, но европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - подчеркнул Песков. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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https://ria.ru/20250202/ekspert-1996895531.html

https://ria.ru/20250522/sanktsii-2018377537.html

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брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, белоруссия, брюссель, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европарламент