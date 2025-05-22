ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков
Песков: ЕС после повышения пошлин получит удобрения по более высокой цене
Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. В Европарламенте отметили, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок.
"Я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти европейские пошлины, но европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - подчеркнул Песков.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.