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ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2025
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13:19 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/es-2018450159.html
ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков
ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков - РИА Новости, 22.05.2025
ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков
Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:19:00+03:00
2025-05-22T13:19:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
брюссель
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. В Европарламенте отметили, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. "В итоге Евросоюз получит азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе и азотные, действительно наивысшего качества", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Брюсселя довести пошлины на ряд азотных удобрений до 100% с нынешних 6,5%. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок. "Я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти европейские пошлины, но европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - подчеркнул Песков. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250128/poshliny-1996014378.html
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экономика, россия, белоруссия, брюссель, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Экономика, Россия, Белоруссия, Брюссель, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
ЕС будет получать азотные удобрения по более высокой цене, заявил Песков

Песков: ЕС после повышения пошлин получит удобрения по более высокой цене

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. В Европарламенте отметили, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
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"В итоге Евросоюз получит азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе и азотные, действительно наивысшего качества", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Брюсселя довести пошлины на ряд азотных удобрений до 100% с нынешних 6,5%.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок.
"Я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти европейские пошлины, но европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - подчеркнул Песков.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
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Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияБрюссельДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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