ЕС ведет подготовку европейцев к войне с Россией, заявил Венедиктов
Венедиктов: ЕС ведет идеологическую подготовку европейцев к войне с РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
По словам Венедиктова, градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время зашкаливает.
"Весьма показательной является разработка Евросоюзом многочисленных стратегических документов в сфере обороны. В частности, в конце марта текущего года Еврокомиссия одобрила так называемую стратегию по подготовке к кризисным ситуациям. Месяцем ранее в ЕС была представлена "Белая книга по европейской обороне – готовность 2030", - сказал Венедиктов.
"Практически одновременно с обнародованием этих воинственных стратегий лидер крупной европейской ядерной державы, упиваясь своим красноречием, по сути, повторял милитаристские тезисы времен холодной войны. Я, конечно, имею в виду французского президента, который напрочь забыл о весьма сомнительной и двойственной роли Парижа во Второй Мировой войне, а также о том, что именно благодаря Советскому Союзу и России Франция не только сохранила себя как суверенное государство, но и стала постоянным членом Совета безопасности ООН", - отметил собеседник агентства.
По утверждению авторов данных концепций, необходимость их разработки вызвана ростом рисков и нестабильности в Евросоюзе, отметил Венедиктов. "Основным источником угрозы ожидаемо "назначена" Россия", - добавил он.
По словам Венедиктова, обращает на себя внимание, что в упомянутых документах ЕС особо подчеркивается необходимость формирования и закрепления в сознании европейцев "культуры готовности к военным действиям".
"Отмечается, что "готовность" является коллективной обязанностью и теперь в обязательном порядке включается в образовательный процесс Евросоюза, а также в соответствующие детско-юношеские программы и тренинги", - сказал замсекретаря СБ РФ.
"По сути, речь идёт о массированной идеологической подготовке европейцев к войне с Россией", - резюмировал Венедиктов.