Рейтинг@Mail.ru
ЕС ведет подготовку европейцев к войне с Россией, заявил Венедиктов - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 22.05.2025 (обновлено: 10:06 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/es-2018410661.html
ЕС ведет подготовку европейцев к войне с Россией, заявил Венедиктов
ЕС ведет подготовку европейцев к войне с Россией, заявил Венедиктов - РИА Новости, 22.05.2025
ЕС ведет подготовку европейцев к войне с Россией, заявил Венедиктов
Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:03:00+03:00
2025-05-22T10:06:00+03:00
евросоюз
россия
брюссель
александр венедиктов
париж
еврокомиссия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.По словам Венедиктова, градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время зашкаливает."Весьма показательной является разработка Евросоюзом многочисленных стратегических документов в сфере обороны. В частности, в конце марта текущего года Еврокомиссия одобрила так называемую стратегию по подготовке к кризисным ситуациям. Месяцем ранее в ЕС была представлена "Белая книга по европейской обороне – готовность 2030", - сказал Венедиктов."Практически одновременно с обнародованием этих воинственных стратегий лидер крупной европейской ядерной державы, упиваясь своим красноречием, по сути, повторял милитаристские тезисы времен холодной войны. Я, конечно, имею в виду французского президента, который напрочь забыл о весьма сомнительной и двойственной роли Парижа во Второй Мировой войне, а также о том, что именно благодаря Советскому Союзу и России Франция не только сохранила себя как суверенное государство, но и стала постоянным членом Совета безопасности ООН", - отметил собеседник агентства.По утверждению авторов данных концепций, необходимость их разработки вызвана ростом рисков и нестабильности в Евросоюзе, отметил Венедиктов. "Основным источником угрозы ожидаемо "назначена" Россия", - добавил он.По словам Венедиктова, обращает на себя внимание, что в упомянутых документах ЕС особо подчеркивается необходимость формирования и закрепления в сознании европейцев "культуры готовности к военным действиям"."Отмечается, что "готовность" является коллективной обязанностью и теперь в обязательном порядке включается в образовательный процесс Евросоюза, а также в соответствующие детско-юношеские программы и тренинги", - сказал замсекретаря СБ РФ."По сути, речь идёт о массированной идеологической подготовке европейцев к войне с Россией", - резюмировал Венедиктов.
https://ria.ru/20250521/evropa-2018351587.html
https://ria.ru/20250518/voyna-2017682491.html
россия
брюссель
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, брюссель, александр венедиктов, париж, еврокомиссия, оон
Евросоюз, Россия, Брюссель, Александр Венедиктов, Париж, Еврокомиссия, ООН
ЕС ведет подготовку европейцев к войне с Россией, заявил Венедиктов

Венедиктов: ЕС ведет идеологическую подготовку европейцев к войне с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз ведет массированную идеологическую подготовку европейцев к войне с Россией, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
По словам Венедиктова, градус антироссийской риторики в Брюсселе и отдельных европейских столицах в последнее время зашкаливает.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Больной человек Европы": на Западе обрушились с критикой на решение ЕС
Вчера, 21:28
"Весьма показательной является разработка Евросоюзом многочисленных стратегических документов в сфере обороны. В частности, в конце марта текущего года Еврокомиссия одобрила так называемую стратегию по подготовке к кризисным ситуациям. Месяцем ранее в ЕС была представлена "Белая книга по европейской обороне – готовность 2030", - сказал Венедиктов.
"Практически одновременно с обнародованием этих воинственных стратегий лидер крупной европейской ядерной державы, упиваясь своим красноречием, по сути, повторял милитаристские тезисы времен холодной войны. Я, конечно, имею в виду французского президента, который напрочь забыл о весьма сомнительной и двойственной роли Парижа во Второй Мировой войне, а также о том, что именно благодаря Советскому Союзу и России Франция не только сохранила себя как суверенное государство, но и стала постоянным членом Совета безопасности ООН", - отметил собеседник агентства.
По утверждению авторов данных концепций, необходимость их разработки вызвана ростом рисков и нестабильности в Евросоюзе, отметил Венедиктов. "Основным источником угрозы ожидаемо "назначена" Россия", - добавил он.
По словам Венедиктова, обращает на себя внимание, что в упомянутых документах ЕС особо подчеркивается необходимость формирования и закрепления в сознании европейцев "культуры готовности к военным действиям".
"Отмечается, что "готовность" является коллективной обязанностью и теперь в обязательном порядке включается в образовательный процесс Евросоюза, а также в соответствующие детско-юношеские программы и тренинги", - сказал замсекретаря СБ РФ.
"По сути, речь идёт о массированной идеологической подготовке европейцев к войне с Россией", - резюмировал Венедиктов.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Приднестровье заявили о подготовке ЕС к войне с Россией
18 мая, 13:34
 
ЕвросоюзРоссияБрюссельАлександр ВенедиктовПарижЕврокомиссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала