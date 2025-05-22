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В офисе Зеленского выдвинули условия по урегулированию конфликта
В офисе Зеленского выдвинули условия по урегулированию конфликта - РИА Новости, 22.05.2025
В офисе Зеленского выдвинули условия по урегулированию конфликта
Продолжение переговоров с Россией для завершения боевых действий возможно только после обмена пленными, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:55:00+03:00
2025-05-22T10:55:00+03:00
2025-05-22T10:55:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Продолжение переговоров с Россией для завершения боевых действий возможно только после обмена пленными, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале."Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями России", — написал ЕрмакПредыдущие прямые контакты между Россией и Украиной состоялись в прошлую пятницу в Стамбуле, встреча продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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в мире, россия, украина, москва, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, андрей ермак
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Андрей Ермак
В офисе Зеленского выдвинули условия по урегулированию конфликта
Ермак: продолжение переговоров с Россией возможно только после обмена пленными