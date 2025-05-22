https://ria.ru/20250522/energetiki-2018440027.html
ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков
ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 22.05.2025
ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:36:00+03:00
2025-05-22T12:36:00+03:00
2025-05-22T12:54:00+03:00
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков.Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков."Мы все равно с каждым разом формируем правовое поле, для того, чтобы защитить здоровье детей… Следующий шаг – это уголовная ответственность, будем этого тоже с вами добиваться… Дети, не понимая, что употребляют вредные напитки, оказываются на больничной койке. И сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и многие другие проблемы получают. Потребляют энергетики, которые красиво рекламируются, продаются, поэтому нам со своей стороны надо взять эти вопросы на контроль", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин
ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков
Володин будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков.
Госдума
на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.
"Мы все равно с каждым разом формируем правовое поле, для того, чтобы защитить здоровье детей… Следующий шаг – это уголовная ответственность, будем этого тоже с вами добиваться… Дети, не понимая, что употребляют вредные напитки, оказываются на больничной койке. И сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и многие другие проблемы получают. Потребляют энергетики, которые красиво рекламируются, продаются, поэтому нам со своей стороны надо взять эти вопросы на контроль", - сказал он на пленарном заседании.