https://ria.ru/20250522/energetiki-2018440027.html

ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков

ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков - РИА Новости, 22.05.2025

ГД будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:36:00+03:00

2025-05-22T12:36:00+03:00

2025-05-22T12:54:00+03:00

госдума рф

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума будет добиваться уголовной ответственности за продажу детям энергетиков.Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков."Мы все равно с каждым разом формируем правовое поле, для того, чтобы защитить здоровье детей… Следующий шаг – это уголовная ответственность, будем этого тоже с вами добиваться… Дети, не понимая, что употребляют вредные напитки, оказываются на больничной койке. И сердечно-сосудистые заболевания, и сахарный диабет, и многие другие проблемы получают. Потребляют энергетики, которые красиво рекламируются, продаются, поэтому нам со своей стороны надо взять эти вопросы на контроль", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20250428/podmoskove-2013880105.html

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Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия, вячеслав володин