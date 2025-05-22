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В Ельце ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/elets-2018417082.html
В Ельце ввели режим воздушной опасности
В Ельце ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.05.2025
В Ельце ввели режим воздушной опасности
Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе утром в четверг, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:40:00+03:00
2025-05-22T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе утром в четверг, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду, в 12.53 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном районе введена в четверг, в 10.24 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов. Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Режим воздушной опасности на территории всей Липецкой области сохраняется.
https://ria.ru/20250522/bpl-2018398259.html
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происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Ельце ввели режим воздушной опасности

В Ельце и Елецком районе ввели режим воздушной опасности из-за угрозы атаки БПЛА

© Фото : Администрация городского округа город ЕлецГород Елец
Город Елец - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Администрация городского округа город Елец
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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе утром в четверг, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду, в 12.53 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном районе введена в четверг, в 10.24 мск.
"Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов.
Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
Режим воздушной опасности на территории всей Липецкой области сохраняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕлецЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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