https://ria.ru/20250522/elets-2018417082.html

В Ельце ввели режим воздушной опасности

В Ельце ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 22.05.2025

В Ельце ввели режим воздушной опасности

Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе утром в четверг, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

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2025-05-22T10:40:00+03:00

2025-05-22T10:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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елец

липецкая область

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Ельце и Елецком муниципальном районе утром в четверг, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду, в 12.53 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком муниципальном районе введена в четверг, в 10.24 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого МР", - написал Артамонов. Губернатор призвал оставаться дома и не подходить к окнам, а если человек находится на улице, следует зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Режим воздушной опасности на территории всей Липецкой области сохраняется.

https://ria.ru/20250522/bpl-2018398259.html

елец

липецкая область

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происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов