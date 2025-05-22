Портнов хотел вернуться на Украину, рассказал экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Олейник: убитый Портнов хотел вернуться на Украину
© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мечтал вернуться на Украину и мог планировать юридическое сопровождение будущих избирательных компаний, его убийство может быть связано с этими планами, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
"Он всегда мечтал возвратиться в Украину. Он ненавидел того же (экс-президента Петра - ред.) Порошенко и беспощадно с ним воевал, причем публично. И участвовал в проекте Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов - ред.) "Зеленский". А он опытнейший юрист. Он участвовал в избирательных кампаниях. А любые выборы, значительная часть - это суды. (Во время выборов - ред.) придется судиться, отстаивать, и так далее. Так вот, он здесь, я бы сказал, специалист номер один", - сказал Олейник РИА Новости.
По словам Олейника, он не исключает, что Портнов искал варианты возвращения на Украину и планировал участвовать в качестве юриста в будущих избирательных компаниях.
"Все же видят эту подготовку. Зеленский уже начал тотальное уничтожение своих конкурентов. Залужного отправил пока (в Великобританию - ред.). Того же Порошенко - под санкции, он не может даже счет открыть для избирательной компании. Кличко – если бы не немцы – он бы его уничтожил. Логично, что он должен заняться и теми, кто будет играть с этими людьми, потому что это члены команды", - добавил Олейник.
Кроме того, по мнению собеседника агентства, убийство Портнова может быть связано с его профессиональной деятельностью как юриста. "Он юрист, он занимался сопровождением очень крупных экономических проектов. То есть работал с олигархами, с тем же, например, Игорем Коломойским, еще до того, как (Портнов - ред.) был уже депутатом и чиновником. Это тоже очень, знаете, такая стрёмная вещь. Они же иногда требуют больше, чем по закону? Здесь надо исследовать, были ли какие-то конфликты, взятые обязательства невыполненные и так далее", - отметил Олейник.