Рейтинг@Mail.ru
Портнов хотел вернуться на Украину, рассказал экс-депутат Рады - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/eks-deputat-2018433658.html
Портнов хотел вернуться на Украину, рассказал экс-депутат Рады
Портнов хотел вернуться на Украину, рассказал экс-депутат Рады - РИА Новости, 22.05.2025
Портнов хотел вернуться на Украину, рассказал экс-депутат Рады
Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мечтал вернуться на Украину и мог планировать юридическое сопровождение будущих... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:59:00+03:00
2025-05-22T11:59:00+03:00
в мире
украина
великобритания
андрей портнов (политик)
владимир олейник
виктор янукович
убийство андрея портнова в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018236157_171:0:800:354_1920x0_80_0_0_06f04193aaa0e68bef3c50f4266a24a8.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мечтал вернуться на Украину и мог планировать юридическое сопровождение будущих избирательных компаний, его убийство может быть связано с этими планами, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле. "Он всегда мечтал возвратиться в Украину. Он ненавидел того же (экс-президента Петра - ред.) Порошенко и беспощадно с ним воевал, причем публично. И участвовал в проекте Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов - ред.) "Зеленский". А он опытнейший юрист. Он участвовал в избирательных кампаниях. А любые выборы, значительная часть - это суды. (Во время выборов - ред.) придется судиться, отстаивать, и так далее. Так вот, он здесь, я бы сказал, специалист номер один", - сказал Олейник РИА Новости. По словам Олейника, он не исключает, что Портнов искал варианты возвращения на Украину и планировал участвовать в качестве юриста в будущих избирательных компаниях. "Все же видят эту подготовку. Зеленский уже начал тотальное уничтожение своих конкурентов. Залужного отправил пока (в Великобританию - ред.). Того же Порошенко - под санкции, он не может даже счет открыть для избирательной компании. Кличко – если бы не немцы – он бы его уничтожил. Логично, что он должен заняться и теми, кто будет играть с этими людьми, потому что это члены команды", - добавил Олейник. Кроме того, по мнению собеседника агентства, убийство Портнова может быть связано с его профессиональной деятельностью как юриста. "Он юрист, он занимался сопровождением очень крупных экономических проектов. То есть работал с олигархами, с тем же, например, Игорем Коломойским, еще до того, как (Портнов - ред.) был уже депутатом и чиновником. Это тоже очень, знаете, такая стрёмная вещь. Они же иногда требуют больше, чем по закону? Здесь надо исследовать, были ли какие-то конфликты, взятые обязательства невыполненные и так далее", - отметил Олейник.
https://ria.ru/20250522/ubiystvo-2018368189.html
https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018236157_93:0:800:530_1920x0_80_0_0_ae16e955f7fdf032d9e4e474439dca80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, андрей портнов (политик), владимир олейник, виктор янукович, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Великобритания, Андрей Портнов (политик), Владимир Олейник, Виктор Янукович, Убийство Андрея Портнова в Испании
Портнов хотел вернуться на Украину, рассказал экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Олейник: убитый Портнов хотел вернуться на Украину

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов мечтал вернуться на Украину и мог планировать юридическое сопровождение будущих избирательных компаний, его убийство может быть связано с этими планами, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что Портнова застрелили утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в экс-советника Януковича стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть
00:49
"Он всегда мечтал возвратиться в Украину. Он ненавидел того же (экс-президента Петра - ред.) Порошенко и беспощадно с ним воевал, причем публично. И участвовал в проекте Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов - ред.) "Зеленский". А он опытнейший юрист. Он участвовал в избирательных кампаниях. А любые выборы, значительная часть - это суды. (Во время выборов - ред.) придется судиться, отстаивать, и так далее. Так вот, он здесь, я бы сказал, специалист номер один", - сказал Олейник РИА Новости.
По словам Олейника, он не исключает, что Портнов искал варианты возвращения на Украину и планировал участвовать в качестве юриста в будущих избирательных компаниях.
"Все же видят эту подготовку. Зеленский уже начал тотальное уничтожение своих конкурентов. Залужного отправил пока (в Великобританию - ред.). Того же Порошенко - под санкции, он не может даже счет открыть для избирательной компании. Кличко – если бы не немцы – он бы его уничтожил. Логично, что он должен заняться и теми, кто будет играть с этими людьми, потому что это члены команды", - добавил Олейник.
Кроме того, по мнению собеседника агентства, убийство Портнова может быть связано с его профессиональной деятельностью как юриста. "Он юрист, он занимался сопровождением очень крупных экономических проектов. То есть работал с олигархами, с тем же, например, Игорем Коломойским, еще до того, как (Портнов - ред.) был уже депутатом и чиновником. Это тоже очень, знаете, такая стрёмная вещь. Они же иногда требуют больше, чем по закону? Здесь надо исследовать, были ли какие-то конфликты, взятые обязательства невыполненные и так далее", - отметил Олейник.
Кадры с места убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
СМИ узнали подробности гибели экс-советника Януковича в Испании
Вчера, 14:46
 
В миреУкраинаВеликобританияАндрей Портнов (политик)Владимир ОлейникВиктор ЯнуковичУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала