https://ria.ru/20250522/efimov-2018441049.html

Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80%

Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80% - РИА Новости, 22.05.2025

Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80%

Пищевой технопарк в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построен на 80%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:06:00+03:00

2025-05-22T14:06:00+03:00

2025-05-22T14:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Пищевой технопарк в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построен на 80%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, четырехэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров рядом с комбинатом "Очаково" возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 44/1."Там подходит к концу устройство кровли, идут фасадные и отделочные работы, закрытие теплового контура. Завершить строительство объекта планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Комплекс на Рябиновой - первый строящийся в столице пищевой технопарк. Ранее он получил статус инвестиционного приоритетного проекта. В здании будут производственные помещения со встроенными административно-бытовыми блоками. В подземной части в том числе предусмотрены инженерно-технические помещения, подчеркивается в сообщении.В нем также добавляется, что город предоставил технопарку льготу на аренду земельного участка площадью 0,89 гектара. Это позволит инвестору сэкономить в текущем году почти 6,8 миллиона рублей.Девелопер проекта - компания RBNA, отмечается в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".

https://ria.ru/20250522/efimov-2018333874.html

https://ria.ru/20250522/efimov-2018360259.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)