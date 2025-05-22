https://ria.ru/20250522/efimov-2018441049.html
Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80%
Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80% - РИА Новости, 22.05.2025
Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80%
Пищевой технопарк в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построен на 80%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:06:00+03:00
2025-05-22T14:06:00+03:00
2025-05-22T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Пищевой технопарк в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построен на 80%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, четырехэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров рядом с комбинатом "Очаково" возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 44/1."Там подходит к концу устройство кровли, идут фасадные и отделочные работы, закрытие теплового контура. Завершить строительство объекта планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Комплекс на Рябиновой - первый строящийся в столице пищевой технопарк. Ранее он получил статус инвестиционного приоритетного проекта. В здании будут производственные помещения со встроенными административно-бытовыми блоками. В подземной части в том числе предусмотрены инженерно-технические помещения, подчеркивается в сообщении.В нем также добавляется, что город предоставил технопарку льготу на аренду земельного участка площадью 0,89 гектара. Это позволит инвестору сэкономить в текущем году почти 6,8 миллиона рублей.Девелопер проекта - компания RBNA, отмечается в сообщении.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".
https://ria.ru/20250522/efimov-2018333874.html
https://ria.ru/20250522/efimov-2018360259.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: пищевой технопарк на западе Москвы готов на 80%
Ефимов: пищевой технопарк в Очаково-Матвеевском в Москве готов на 80%
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Пищевой технопарк в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы построен на 80%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, четырехэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров рядом с комбинатом "Очаково" возведут по адресу: Рябиновая улица, владение 44/1.
"Там подходит к концу устройство кровли, идут фасадные и отделочные работы, закрытие теплового контура. Завершить строительство объекта планируется до конца года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Комплекс на Рябиновой - первый строящийся в столице пищевой технопарк. Ранее он получил статус инвестиционного приоритетного проекта. В здании будут производственные помещения со встроенными административно-бытовыми блоками. В подземной части в том числе предусмотрены инженерно-технические помещения, подчеркивается в сообщении.
В нем также добавляется, что город предоставил технопарку льготу на аренду земельного участка площадью 0,89 гектара. Это позволит инвестору сэкономить в текущем году почти 6,8 миллиона рублей.
Девелопер проекта - компания RBNA, отмечается в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в технополисе "Москва".