https://ria.ru/20250522/dzhogan-2018379912.html

Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хотела помириться с рабочими

Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хотела помириться с рабочими - РИА Новости, 22.05.2025

Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, хотела помириться с рабочими

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским до своего ареста хотела помириться со строителями, которых она обругала, указано в официальных судебных... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:05:00+03:00

2025-05-22T04:05:00+03:00

2025-05-22T04:05:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским до своего ареста хотела помириться со строителями, которых она обругала, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Она осознала, что произошло и спустилась второй раз, с целью поговорить, извиниться, но ее не пустили даже в холл", - сказано в документах. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. Женщина полностью признала вину и раскаялась, объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом. Суд назначил ей два года колонии. Адвокат Джоган сообщала РИА Новости, что ее подзащитная не стала обжаловать приговор. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.

https://ria.ru/20230907/delo-1894820386.html

https://ria.ru/20240926/peterburg-1974917870.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия