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Отец и сын напали на полицейского в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2025
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11:57 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/dubna-2018433103.html
Отец и сын напали на полицейского в Подмосковье
Отец и сын напали на полицейского в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2025
Отец и сын напали на полицейского в Подмосковье
Отец и сын в Дубне избили полицейского, который, находясь в отпуске, пытался помешать юноше уйти из пункта выдачи с неоплаченным товаром, злоумышленники... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:57:00+03:00
2025-05-22T11:57:00+03:00
происшествия
дубна
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отец и сын в Дубне избили полицейского, который, находясь в отпуске, пытался помешать юноше уйти из пункта выдачи с неоплаченным товаром, злоумышленники задержаны, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Находившийся в отпуске участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городскому округу Дубна 15 мая в одном из пунктов выдачи заказов, расположенном в доме на улице Мичурина, попытался остановить неизвестного ему молодого человека, который, не оплатив товар, хотел с ним скрыться. Гражданин стал вести себя агрессивно, не реагировал на неоднократные просьбы успокоиться, после чего нанес сотруднику удар по лицу. "Полицейским было принято решение о задержании гражданина. Позже в помещение зашел отец злоумышленника, и они оба стали наносить многочисленные удары полицейскому, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции установили личность подозреваемых, местные жители 2006 и 1970 года рождения были доставлены в отделение, заключили в ведомстве.
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дубна
московская область (подмосковье)
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происшествия, дубна, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Дубна, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
Отец и сын напали на полицейского в Подмосковье

В Дубне отец и сын избили полицейского, мешавшего им уйти с неоплаченным товаром

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отец и сын в Дубне избили полицейского, который, находясь в отпуске, пытался помешать юноше уйти из пункта выдачи с неоплаченным товаром, злоумышленники задержаны, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Находившийся в отпуске участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городскому округу Дубна 15 мая в одном из пунктов выдачи заказов, расположенном в доме на улице Мичурина, попытался остановить неизвестного ему молодого человека, который, не оплатив товар, хотел с ним скрыться. Гражданин стал вести себя агрессивно, не реагировал на неоднократные просьбы успокоиться, после чего нанес сотруднику удар по лицу.
"Полицейским было принято решение о задержании гражданина. Позже в помещение зашел отец злоумышленника, и они оба стали наносить многочисленные удары полицейскому, после чего скрылись. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции установили личность подозреваемых, местные жители 2006 и 1970 года рождения были доставлены в отделение, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияДубнаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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