https://ria.ru/20250522/drony-2018413990.html

В Белгородской области за сутки сбили более пятидесяти украинских дронов

В Белгородской области за сутки сбили более пятидесяти украинских дронов - РИА Новости, 22.05.2025

В Белгородской области за сутки сбили более пятидесяти украинских дронов

Более 50 украинских беспилотников сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:28:00+03:00

2025-05-22T10:28:00+03:00

2025-05-22T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Более 50 украинских беспилотников сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 12 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 44 снаряда и зафиксированы атаки 94 беспилотниками, из них 53 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 20 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, двух объектах связи, двух административных зданиях, пострадали трактор и 9 транспортных средств. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и хутору Стадников выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков. Он добавил, что город Алексеевка атакован одним беспилотником. В Белгородском районе по 8 населенным пунктам выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 14 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам 19 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты. В Грайворонском округе по трем селам выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 7 беспилотников. В селе Головчино от удара дрона ранен мирный житель. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 12 беспилотниками, из которых 4 сбиты системой ПВО. "Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника… Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий. Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250521/prigovor-2018361775.html

https://ria.ru/20250522/podrazdelenie-2018408410.html

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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков