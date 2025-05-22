В Белгородской области за сутки сбили более пятидесяти украинских дронов
Гладков: более 50 украинских дронов сбиты и подавлены над Белгородской областью
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Более 50 украинских беспилотников сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в 12 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 44 снаряда и зафиксированы атаки 94 беспилотниками, из них 53 дрона были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в 20 частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, двух объектах связи, двух административных зданиях, пострадали трактор и 9 транспортных средств.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и хутору Стадников выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Он добавил, что город Алексеевка атакован одним беспилотником. В Белгородском районе по 8 населенным пунктам выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 14 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В Борисовском районе три населенных пункта атакованы 4 беспилотниками. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись атакам 19 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты. В Грайворонском округе по трем селам выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 7 беспилотников. В селе Головчино от удара дрона ранен мирный житель. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 34 боеприпаса, и атакам 12 беспилотниками, из которых 4 сбиты системой ПВО.
"Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника… Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий. Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.