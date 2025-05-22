https://ria.ru/20250522/dronov-2018510999.html
Дронов: "Газпром" планирует завершить газификацию Пестова в 2026 году
Дронов: "Газпром" планирует завершить газификацию Пестова в 2026 году - РИА Новости, 22.05.2025
Дронов: "Газпром" планирует завершить газификацию Пестова в 2026 году
"Газпром" планирует начать строительство газопровода в Пестово во втором полугодии, а завершить в 2026 году, рассказал врио губернатора Новгородской области... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:51:00+03:00
2025-05-22T17:51:00+03:00
2025-05-22T17:51:00+03:00
новгородская область
газпром
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. "Газпром" планирует начать строительство газопровода в Пестово во втором полугодии, а завершить в 2026 году, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Во время ежегодного отчета главы региона перед Новгородской областной думой депутаты поинтересовались у Дронова, когда Пестовский округ будет газифицирован. "Действительно, вопрос газификации Пестова стоял долгие годы. Неоднократно сроки переносились, и мы этот вопрос подробно разбирали на выездном заседании правительства, который проводили в Пестово. Что сейчас можно сказать? Решение "Газпромом" принято. Подрядная организация определена. К работам коллеги планируют приступить во втором полугодии текущего года и завершить работы в 2026 году", - рассказал Дронов. Он отметил, что "Газпрому" "необходимо синхронизироваться с нашими соседями, с Вологодской областью, потому что изначально краеугольным камнем было строительство газораспределительной станции в Устюжно". Но там работы уже завершены, поэтому появилась возможность приступить к строительству газопровода в Пестово. Дронов пообещал держать этот вопрос на контроле. Он также отметил, что по программе газификации области в 2024 году построено почти 480 километров газораспределительных сетей, к газовым сетям подключено почти 5 тысяч домовладений, впервые газифицирован Мошенской округ. Кроме того, ежегодно при газификации власти предусматривают дополнительные меры поддержки малоимущим, многодетным семьям, отдельным категориям граждан, включая ветеранов боевых действий и участников СВО.
https://ria.ru/20250522/svo-2018508763.html
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новгородская область, газпром
Новгородская область, Газпром
Дронов: "Газпром" планирует завершить газификацию Пестова в 2026 году
Александр Дронов: "Газпром" планирует завершить газификацию Пестова в 2026 году
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. "Газпром" планирует начать строительство газопровода в Пестово во втором полугодии, а завершить в 2026 году, рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Во время ежегодного отчета главы региона перед Новгородской областной думой депутаты поинтересовались у Дронова, когда Пестовский округ будет газифицирован.
"Действительно, вопрос газификации Пестова стоял долгие годы. Неоднократно сроки переносились, и мы этот вопрос подробно разбирали на выездном заседании правительства, который проводили в Пестово. Что сейчас можно сказать? Решение "Газпромом" принято. Подрядная организация определена. К работам коллеги планируют приступить во втором полугодии текущего года и завершить работы в 2026 году", - рассказал Дронов.
Он отметил, что "Газпрому" "необходимо синхронизироваться с нашими соседями, с Вологодской областью, потому что изначально краеугольным камнем было строительство газораспределительной станции в Устюжно". Но там работы уже завершены, поэтому появилась возможность приступить к строительству газопровода в Пестово. Дронов пообещал держать этот вопрос на контроле.
Он также отметил, что по программе газификации области в 2024 году построено почти 480 километров газораспределительных сетей, к газовым сетям подключено почти 5 тысяч домовладений, впервые газифицирован Мошенской округ. Кроме того, ежегодно при газификации власти предусматривают дополнительные меры поддержки малоимущим, многодетным семьям, отдельным категориям граждан, включая ветеранов боевых действий и участников СВО.