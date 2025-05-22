https://ria.ru/20250522/dronov-2018506508.html

Меры по повышению рождаемости в Новгородской области продолжаются

Меры по повышению рождаемости в Новгородской области продолжаются - РИА Новости, 22.05.2025

Меры по повышению рождаемости в Новгородской области продолжаются

Реализация мер по повышению рождаемости в Новгородской области продолжается, почти 500 семей использовали региональный капитал "Первый ребенок" в 2024 году,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:38:00+03:00

2025-05-22T17:38:00+03:00

2025-05-22T17:38:00+03:00

новгородская область

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Реализация мер по повышению рождаемости в Новгородской области продолжается, почти 500 семей использовали региональный капитал "Первый ребенок" в 2024 году, рассказал врио губернатора Александр Дронов, выступая с ежегодным отчетом перед думой региона. Он уточнил, что за пять лет реализации национального проекта "Демография" область получила из федерального бюджета 5,3 миллиарда рублей на меры социальной поддержки. Только в 2024 году на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. Ежемесячные и единовременные выплаты в регионе получает каждая вторая семья. "Первоочередными задачами для нас остаются меры по стимулированию рождаемости и роста населения. Продолжаем выплачивать региональный капитал "Первый ребёнок". С января 2024 года право на него предоставляется в беззаявительном порядке. На эту меру поддержки направлено 53,2 миллиона рублей. В 2024 году 496 семей использовали капитал на сумму более 45 миллионов рублей", - сообщил Дронов. По его словам, в регионе насчитывается 8,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются почти 28,5 тысяч детей. В 2024 году власти приняли решение о бессрочном статусе и едином удостоверении многодетных семей. Продолжена программа семейной ипотеки. В результате почти 20 тысяч семей улучшили жилищные условия. Новые возможности для поддержки семей с детьми дал и пилотный федеральный проект по повышению рождаемости, который реализуется в Боровичском, Старорусском и Валдайском округах. В результате построены три многоквартирных дома, обустроены девять новых детских игровых площадок, созданы семейные МФЦ, открыт крупнейший в области молодёжный центр в Старой Руссе. Кроме того, обновлены и дооснащены родильные отделения и женские консультации. Дронов напомнил, что в пилотных округах введены дополнительные меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий. Так, единовременная выплата при рождении первого ребёнка составляет 350 тысяч рублей, а при рождении четвёртого и последующих детей – 800 тысяч рублей. "Итоги пилотного проекта были представлены президенту России на заседании Государственного совета в декабре 2024 года. Практика признана успешной. Стандарт семейноцентричности распространяется по регионам России, а предложения по поддержке семей с детьми вошли во все отраслевые национальные проекты. Напомню, мы расширяем ключевые положения пилотного проекта на всю область с 2026 года", - добавил Дронов.

https://ria.ru/20250522/dronov-2018499026.html

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