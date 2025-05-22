https://ria.ru/20250522/dronov-2018499026.html

Дронов рассказал об обновлении больниц и поликлиник в Новгородской области

Дронов рассказал об обновлении больниц и поликлиник в Новгородской области - РИА Новости, 22.05.2025

Дронов рассказал об обновлении больниц и поликлиник в Новгородской области

Новая поликлиника построена в городе Боровичи, отремонтированы районные больницы в пяти муниципалитетах Новгородской области, рассказал врио губернатора... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:14:00+03:00

2025-05-22T17:14:00+03:00

2025-05-22T17:14:00+03:00

новгородская область

боровичи

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новая поликлиника построена в городе Боровичи, отремонтированы районные больницы в пяти муниципалитетах Новгородской области, рассказал врио губернатора Александр Дронов, выступая с ежегодным отчетом перед думой региона. "В 2024 году в рамках реализации национального проекта завершено строительство поликлиники в Боровичах, капитально отремонтированы помещения Хвойнинской ЦРБ. За счёт средств регионального бюджета проведены капитальные ремонты Демянской ЦРБ, Солецкой ЦРБ, хирургического корпуса Боровичской ЦРБ, областного наркологического диспансера, отделения диализа областной больницы", - сообщил Дронов. Он также отметил, что в 2024 году во всех взрослых поликлиниках Великого Новгорода обновлено диагностическое оборудование – рентгены, маммографы, аппараты флюорографии и УЗИ. А в 2025 году будет завершена установка аппарата МРТ. "Это позволит нам закрыть потребность в данном виде обследования жителей Великого Новгорода и шести прилегающих округов численностью более 200 тысяч человек", - добавил Дронов. Кроме того, на отремонтированных площадях детской областной больницы были открыты новые профили оказания медицинской помощи – реабилитация и онкогематология, а в ЛОР-операционной было обновлено оборудование. Дронов также уточнил, что совершенствуется и расширяется система реабилитации для детей и взрослых. С обновлением технической базы в трех учреждениях – клиническом центре медицинской реабилитации, клиническом госпитале ветеранов войн, областной детской клинической больнице ежегодно восстанавливаются после травм и болезней более 6 тысяч жителей региона, в том числе участники и ветераны специальной военной операции. "По итогам 2024 года Новгородская область стала одним из четырех регионов России, снизивших показатель смертности… Ежегодные региональные меры поддержки позволили стабилизировать ситуацию с кадрами в здравоохранении", - добавил Дронов. По его словам, действенной мерой для решения кадровой проблемы стало приобретение квартир для медицинских работников, а также целевой набор в Медицинский институт НовГУ по наиболее востребованным специальностям. Дронов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Например, в 2025 году будет запущена программа "Новгородская медицинская сестра".

https://ria.ru/20250522/dronov-2018473501.html

https://ria.ru/20250522/dorogi-2018473283.html

новгородская область

боровичи

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новгородская область, боровичи