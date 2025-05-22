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Закончить строительство кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году - РИА Новости, 22.05.2025
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15:09 22.05.2025 (обновлено: 15:35 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/dronov-2018473501.html
Закончить строительство кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году
Закончить строительство кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году - РИА Новости, 22.05.2025
Закончить строительство кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году
Закончить строительство университетского кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году, а к 2035 году - отремонтировать большинство студенческих общежитий,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:09:00+03:00
2025-05-22T15:35:00+03:00
великий новгород
новгородская область
новгородская областная дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Закончить строительство университетского кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году, а к 2035 году - отремонтировать большинство студенческих общежитий, рассказал врио губернатора Александр Дронов. Во время ежегодного отчета о работе правительства перед Новгородской областной думой депутаты поинтересовались у Дронова о ремонте общежитий и строительстве кампуса. Кампус Новгородского государственного университета на 4 тысячи мест на общей площади более 75 тысяч квадратных метров начали возводить в августе 2024 года. Тогда власти сообщали, что закончиться стройка должна до конца 2026 года. "В 2027 году, по условиям заключенного соглашения, работы должны быть завершены, и кампус должен быть введен в эксплуатацию. Но тем не менее Минобрнауки России согласован план капитального ремонта общежития Новгородского государственного университета до 2035 года, в соответствии с которым уже к концу 2026 года будет отремонтировано крупнейшее общежитие на 500 мест", - сообщил Дронов. Кроме того, он подчеркнул, что из имеющихся восьми общежитий университета к 2035 году должны быть отремонтированы больше половины, к 2027 году должно быть отремонтировано и большинство общежитий колледжей и техникумов. Заявку Новгородской области на строительство кампуса правительство РФ одобрило в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – субсидия из федерального бюджета.
https://ria.ru/20250522/dorogi-2018473283.html
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великий новгород, новгородская область, новгородская областная дума
Великий Новгород, Новгородская область, Новгородская областная Дума
Закончить строительство кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году

Дронов: строительство кампуса в Великом Новгороде должно закончиться в 2027 году

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиЗаседание Новгородской областной думы
Заседание Новгородской областной думы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Заседание Новгородской областной думы
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Закончить строительство университетского кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году, а к 2035 году - отремонтировать большинство студенческих общежитий, рассказал врио губернатора Александр Дронов.
Во время ежегодного отчета о работе правительства перед Новгородской областной думой депутаты поинтересовались у Дронова о ремонте общежитий и строительстве кампуса. Кампус Новгородского государственного университета на 4 тысячи мест на общей площади более 75 тысяч квадратных метров начали возводить в августе 2024 года. Тогда власти сообщали, что закончиться стройка должна до конца 2026 года.
"В 2027 году, по условиям заключенного соглашения, работы должны быть завершены, и кампус должен быть введен в эксплуатацию. Но тем не менее Минобрнауки России согласован план капитального ремонта общежития Новгородского государственного университета до 2035 года, в соответствии с которым уже к концу 2026 года будет отремонтировано крупнейшее общежитие на 500 мест", - сообщил Дронов.
Кроме того, он подчеркнул, что из имеющихся восьми общежитий университета к 2035 году должны быть отремонтированы больше половины, к 2027 году должно быть отремонтировано и большинство общежитий колледжей и техникумов.
Заявку Новгородской области на строительство кампуса правительство РФ одобрило в декабре 2022 года. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов – субсидия из федерального бюджета.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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